Huijsen giocherà per la Spagna: ufficiale la convocazione dell'Under 21

Il difensore della Juve e in prestito alla Roma convocato per l’amichevole con la Slovacchia e la gara di qualificazione a Euro 2025 U21 col Belgio.

Ora è ufficiale: Dean Huijsen giocherà per la Spagna. Il difensore classe 2005 di proprietà della Juventus e in prestito alla Roma è stato convocato dalla selezione Under 21 della Roja per i prossimi impegni.







Nato ad Amsterdam ma cresciuto in Spagna, a Marbella, il gioiellino ha scelto di non indossare la maglia dell’Olanda e di rispondere alla chiamata della ‘Furie Rosse’.

Da mesi la Federcalcio iberica aveva avviato le pratiche per consentire a Dean Huijsen di vestire la maglia della Spagna.

Huijsen si è trasferito a Marbella all’età di cinque anni e questo gli ha consentito di ottenere i documenti per avere la cittadinanza.