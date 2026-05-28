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The KillersGetty Images
Francesco Schirru

I The Killers suonano prima della finale di Champions: la band alternative rock protagonista con alcuni pezzi celebri

Brandon Flowers e soci si esibiscono a pochi minuti dalla finalissima tra PSG e Arsenal. Lo scorso anno vennero scelti i Linkin Park.

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Negli ultimi anni band rock di fama mondiale, al pari di cantanti pop, hanno dato vita a un breve concerto prima della finalissima di Champions: il 2026 non fa eccezione. Per lo show precedente al match tra PSG ed Arsenal, infatti, la UEFA ha ingaggiato i The Killers, band alternative rock statunitense attiva sin dall'inizo degli anni 2000.

Un anno dopo i Linkin Park, che si esibirono prima del match tra PSG e Inter (in formazione la nuova cantante Emily Armstrong al posto del compianto Chester Bennington), ecco un altro gruppo proveniente dagli USA.

I The Killers, protagonisti anche di un video promozionale con David Beckham in cui viene mostrato il loro arrivo allo stadio di Budapest, entrano sul terreno di gioco e sul palco preposto per l'evento a pochi minuti dall'incontro, per un mini assaggio del proprio repertorio e dei brani per cui sono diventati una band nota in tutto il mondo.

  • GLI ALBUM DEI THE KILLERS

    Notissimi soprattutto nel primo decennio del 2000, i The Killers divennero celeberrimi con il loro album d'esordio, 'Hot Fuss'.

    'Sam's Town' e 'Day & Age' ebbero lo stesso successo commerciale, rendendo i The Killers tra le alternative rock band più seguite.

    I primi tre album della band hanno venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, mentre quelli successivi hanno avuto un impatto più ridotto, anche in virtù della caduta libera delle vendite di cd e vinili in tutta l'industria musicale.


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  • I BRANI PRIMA DELLA FINALE

    I The Killers si esibiranno con tre o quattro canzoni prima della finale di Champions tra PSG e Arsenal, sulla scia di quanto fatto dai colleghi prima di loro.

    Con tutta probabilità i The Killers suoneranno i brani più famosi e mainstream, ovvero 'Mr.Brightside' e 'Somebody Told Me' provenienti dal primo album, nonchè uno dei pezzi più recenti.

    Da non escludere che vengano suonate anche 'When You Were Young' e 'Human'.

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  • IL TOUR DEI THE KILLERS

    I The Killers non sono attualmente in tour e non è previsto alcuno show dal vivo in Italia e in Europa.

    Negli ultimi mesi i The Killers (Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer e Ronnie Vannucci Jr.) hanno suonato in patria, in Sudamerica in Messico per alcuni concerti.

    L'ultimo live in Italia risale al 2022, al Milano Summer Festival.