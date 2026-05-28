I The Killers suonano prima della finale di Champions: la band alternative rock protagonista con alcuni pezzi celebri

Notissimi soprattutto nel primo decennio del 2000, i The Killers divennero celeberrimi con il loro album d'esordio, 'Hot Fuss'.

'Sam's Town' e 'Day & Age' ebbero lo stesso successo commerciale, rendendo i The Killers tra le alternative rock band più seguite.

I primi tre album della band hanno venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, mentre quelli successivi hanno avuto un impatto più ridotto, anche in virtù della caduta libera delle vendite di cd e vinili in tutta l'industria musicale.



