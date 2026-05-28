I The Killers suonano prima della finale di Champions: la band alternative rock protagonista con alcuni pezzi celebri

Negli ultimi anni band rock di fama mondiale, al pari di cantanti pop, hanno dato vita a un breve concerto prima della finalissima di Champions: il 2026 non fa eccezione. Per lo show precedente al match tra PSG ed Arsenal, infatti, la UEFA ha ingaggiato i The Killers, band alternative rock statunitense attiva sin dall'inizo degli anni 2000.
Un anno dopo i Linkin Park, che si esibirono prima del match tra PSG e Inter (in formazione la nuova cantante Emily Armstrong al posto del compianto Chester Bennington), ecco un altro gruppo proveniente dagli USA.
I The Killers, protagonisti anche di un video promozionale con David Beckham in cui viene mostrato il loro arrivo allo stadio di Budapest, entrano sul terreno di gioco e sul palco preposto per l'evento a pochi minuti dall'incontro, per un mini assaggio del proprio repertorio e dei brani per cui sono diventati una band nota in tutto il mondo.