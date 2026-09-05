Grosso rischia l'esonero dalla Fiorentina? La posizione della società viola sull'allenatore e cosa può succedere

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Inizio di stagione shock per la Fiorentina.
I viola, peraltro attivissimi sul mercato sia in entrata che in uscita, hanno perso le prime tre partite di campionato.
Un cammino che mette già in discussione la panchina di Fabio Grosso, ovvero l'allenatore scelto per ripartire dopo una stagione difficile.
Ma cosa può succedere alla Fiorentina? Grosso rischia davvero l'esonero?