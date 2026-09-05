Grosso rischia l'esonero dalla Fiorentina? La posizione della società viola sull'allenatore e cosa può succedere

"Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me.Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle" ha dichiarato Grosso a DAZN.

Il tecnico ha poi ammesso come mettere insieme una rosa praticamente tutta nuova non sia semplice: "L'obiettivo è lontano, difficilissimo da raggiungere in così poco tempo, ma lavoriamo per questo e ce la metteremo tutta".

Infine, intervenendo in conferenza stampa, Fabio Grosso ha aggiunto: "Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni. Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettermi".