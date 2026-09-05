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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Grosso rischia l'esonero dalla Fiorentina? La posizione della società viola sull'allenatore e cosa può succedere

Serie A
Fiorentina
Fiorentina vs Torino
Torino

La posizione del tecnico in bilico dopo la terza sconfitta nelle prime tre giornate di campionato della Fiorentina. La posizione della società viola su Fabio Grosso.

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Inizio di stagione shock per la Fiorentina.

I viola, peraltro attivissimi sul mercato sia in entrata che in uscita, hanno perso le prime tre partite di campionato.

Un cammino che mette già in discussione la panchina di Fabio Grosso, ovvero l'allenatore scelto per ripartire dopo una stagione difficile.

Ma cosa può succedere alla Fiorentina? Grosso rischia davvero l'esonero?

  • PEGGIORE PARTENZA DA 90 ANNI

    Quella della Fiorentina di Grosso in Serie A è d'altronde la peggiore partenza da novant'anni a questa parte.

    Solo nella stagione 1935/36 infatti i viola avevano perso le prime tre partite giocate in campionato.

    La Fiorentina sta quindi facendo addirittura peggio della scorsa stagione quando di punti a questo punto ne aveva raccolti due.

    In quel caso la prima vittoria era poi arrivata addirittura alla sedicesima giornata dopo l'esonero di Stefano Pioli.

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  • GROSSO RISCHIA L'ESONERO?

    La Fiorentina è uscita tra i sonori fischi del 'Franchi' dopo la sconfitta casalinga contro il Torino.

    Anche perché i viola erano reduci dal pesantissimo 0-3 subito sempre in casa contro il Frosinone dopo il 4-0 incassato all'Olimpico dalla Roma nella prima giornata.

    Un cammino che mette già in discussione la panchina di Fabio Grosso. Al momento comunque nessuna decisione è stata ancora presa dalla società.

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  • COSA HA DETTO GROSSO SU ESONERO E DIMISSIONI

    "Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me.Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle" ha dichiarato Grosso a DAZN.

    Il tecnico ha poi ammesso come mettere insieme una rosa praticamente tutta nuova non sia semplice: "L'obiettivo è lontano, difficilissimo da raggiungere in così poco tempo, ma lavoriamo per questo e ce la metteremo tutta".

    Infine, intervenendo in conferenza stampa, Fabio Grosso ha aggiunto: "Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni. Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettermi". 

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