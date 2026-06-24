Goretzka torna di moda per la Juventus: il tedesco è il primo obiettivo se va via Thuram

Classe 1995, forte di oltre 500 presenze da professionista e di un palmarès ricco di titoli nazionali e internazionali, il tedesco garantirebbe esperienza, qualità, dinamismo e soprattutto quei gol dal centrocampo che ai bianconeri sono mancati nelle ultime stagioni. Resta da superare il nodo ingaggio, superiore ai parametri salariali del club, ma secondo La Gazzetta dello Sport i contatti con il suo entourage non si sono mai fermati.





Se il francese dovesse partire, la pista Goretzka potrebbe entrare nel vivoPer la Juve, dunque, la partita si gioca su tre fattori: disponibilità economica, tempismo e il futuro di Thuram. .















