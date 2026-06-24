Goretzka torna di moda per la Juventus: il tedesco è il primo obiettivo se va via Thuram

La Juventus lavora agli incastri del mercato e torna a guardare con crescente interesse a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco, è da tempo nei radar bianconeri, ma finora i costi dell’operazione hanno impedito un affondo concreto.
Lo scenario potrebbe però cambiare con l’interesse del Paris Saint-Germain per Khephren Thuram. In caso di cessione del francese, la Juve avrebbe margini economici per accelerare su Goretzka, considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana.