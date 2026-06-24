Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Goretzka torna di moda per la Juventus: il tedesco è il primo obiettivo se va via Thuram

Juventus
Calciomercato
Serie A
L. Goretzka

I bianconeri lavorano su un nome importante per il centrocampo.

Pubblicità

La Juventus lavora agli incastri del mercato e torna a guardare con crescente interesse a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco, è da tempo nei radar bianconeri, ma finora i costi dell’operazione hanno impedito un affondo concreto.


Lo scenario potrebbe però cambiare con l’interesse del Paris Saint-Germain per Khephren Thuram. In caso di cessione del francese, la Juve avrebbe margini economici per accelerare su Goretzka, considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana.


  • Classe 1995, forte di oltre 500 presenze da professionista e di un palmarès ricco di titoli nazionali e internazionali, il tedesco garantirebbe esperienza, qualità, dinamismo e soprattutto quei gol dal centrocampo che ai bianconeri sono mancati nelle ultime stagioni. Resta da superare il nodo ingaggio, superiore ai parametri salariali del club, ma secondo La Gazzetta dello Sport i contatti con il suo entourage non si sono mai fermati.


    Se il francese dovesse partire, la pista Goretzka potrebbe entrare nel vivoPer la Juve, dunque, la partita si gioca su tre fattori: disponibilità economica, tempismo e il futuro di Thuram. .





    • Pubblicità