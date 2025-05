Giro d'Italia tappe Puglia: dove passano i ciclisti? Paesi e città di maggio 2025

Parte il Giro d'Italia 2025, tra le regioni toccate dalla gara di ciclismo più famosa del paese anche la Puglia: passerà anche da Ostuni.

Dal 9 maggio all'1 giugno si corre il Giro d'Italia 2025, la corsa ciclistica più famosa del paese. Tra Albania e Italia nel corso di tre settimane gli appassionati potranno seguire in tv, in streaming, o dal vivo tutti i partecipanti dell'atteso evento.

Tra le tappe del Giro d'Italia anche la Puglia, regione che rappresenterà tantissimo per i ciclisti impegnati nel mese di maggio. In particolare, dopo il giorno di riposo del 12 maggio, il Giro ripartirà proprio dal Sud Italia nella giornata di martedì 13.

Ma in quali paesi e città della Puglia passano i ciclisti del Giro d'Italia? Ecco come vederli dal vivo o ammirare lo spettacolo della regione da casa, in diretta tv e streaming.