Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC: battuto Abete, è lui il successore di Gravina

Il favorito di questa sfida alla presidenza della FIGC era proprio Malagò, supportato dalla Lega Serie A che sin dallo scorso 13 aprile lo ha designato come suo candidato ideale.

Malagò ha incontrato tutti i rappresentati del mondo del calcio prima di passare a depositare il suo programma: e così, dopo la A, anche calciatori e allenatori gli hanno fornito il loro consenso al 30 aprile, aumentando la sua percentuale del 30% dei voti andando a unire tutte le componenti tecniche. La maggioranza è diventata ancora più larga con il 3,7% (ricorda La Gazzetta dello Sport) del Comitato regionale della Lombardia e con la Lega Serie B e il suo 6%.

Al 13 maggio, Malagò ha depositato la sua presentazione formale della candidatura, forte di un abbondante 56% delle preferenze di voto. Malagò ha anche superato le ipotesi di commissariamento e di presunta ineleggibilità e arriva pronto a questo voto con il favore dei pronostici e senza il rischio di veder arrivare in corsa qualche possibile ricorso.