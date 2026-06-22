Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC: battuto Abete, è lui il successore di Gravina

Oggi è stato il giorno della ripartenza per il calcio italiano. In questo lunedì 22 giugno, l'Italia ha conosciuto ufficialmente il nome del suo nuovo presidente federale: quello di Giovanni Malagò. Oggi è in andata in scena l'assemblea elettiva della FIGC che ha eletto il numero uno della Federazione dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, a seguito della mancata (la terza consecutiva) qualificazione ai Mondiali.
L'appuntamento ha preso il via alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 per la seconda al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel a Roma. I candidati erano Malagò, che ha concluso il suo mandato da presidente del CONI, e Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e già numero uno della Federcalcio tra il 2007 e il 2014.
Alla fine, come da previsioni, a trionfare è stato Malagò, che è stato eletto con il 68,58% dei voti.