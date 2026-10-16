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SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Giovane insieme a Lucca: Allegri vara il piano per far riposare Højlund a Venezia

Serie A
Napoli

Nelle rotazioni offensive azzurre cresce la stella del brasiliano, pronto ad affiancare Lucca a Venezia, con il danese destinato al riposo.

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Giovane è pronto a affiancare Lucca nella delicata trasferta che porterà il Napoli a Venezia. Le gerarchie nell’attacco del Napoli sono pronte a vivere una temporanea rivoluzione, con Højlund che ha necessità di riposo.

Da quello che trapela dall’ombra del Vesuvio, infatti, il giovane brasiliano avrebbe grandi chance di giocare a fianco dell’ex Udinese, che però non ha mai impressionato nelle occasioni che ha avuto a disposizione. 

Per Lucca sarebbe una grande chance, con Allegri che lo ha anche difeso in conferenza stampa.


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  • LE DIFFICOLTÀ DI LUCCA

    Lucca, tornato al Napoli dopo i sei mesi in prestito a Nottingham, continua a faticare. In maglia azzurra non si è mai imposto, e anche in questa seconda parentesi, i numeri parlano chiaro: presenze, tutte da subentrato, per un misero totale di 122 minuti giocati. Il dato più pesante, tuttavia, risiede nella casella delle marcature, che recita ancora 0 gol e 0 assist. Anche in Champions League il minutaggio piange, con appena 33 minuti complessivi spalmati su 2 apparizioni.

    Allegri, comunque, lo ha difeso in conferenza stampa:

    Dovrò fare l'allenamento di oggi, poi valuterò se giocherà dall'inizio Lucca o Hojlund. Rasmus ha giocato tante partite, forse ha bisogno di riposo. Lucca in Spagna è entrato bene. Ha creato un paio di occasioni favorevoli. E' un giocatore che può e deve dare il suo apporto. Credo che sia stato troppo criticato, preso di mira oltremodo

  • LA CRESCITA DI GIOVANE

    L’altro lato della medaglia è la grande verve di Giovane. Il brasiliano ha impattato benissimo il feeling con il nuovo allenatore che, sin dal ritiro, ha apprezzato la sua qualità e la sua duttilità. Contro il Frosinone ha fornito a De Bruyne l’assist per il 3-0, a Vila-real ha giocato titolare con il compito di svariare su tutto il fronte offensivo.

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  • ATTEGGIAMENTO E PASSO: GIOVANE MIGLIORA

    Allegri, però, vuole utilizzare anche Giovane a Venezia, costruendo un tandem che, qualitativamente, possa non far rimpiangere le giocate di Højlund.

    Del resto, veder gravitare il brasiliano intorno a Lucca sembra una buona idea: l'ex Verona, per atteggiamento e passo, è una discreta buona scoperta in questo primo tratto di stagione.

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  • HØJLUND RIPOSA IN VISTA CHAMPIONS

    Già da Venezia questa coppia potrebbe manifestarsi. Il Napoli al Penzo potrebbe lasciare Højlund inizialmente a riposo: a quel punto sarà da vedere se Allegri deciderà se lanciare solo Lucca dal primo minuto o concedere anche a Giovane spazio dal fischio d’inizio. Il ballottaggio andrà avanti fino alla comunicazione delle formazioni ufficiali, con il Napoli che ha bisogno, però, dei goal delle sue punte. 

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