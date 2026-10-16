Giovane insieme a Lucca: Allegri vara il piano per far riposare Højlund a Venezia

Giovane è pronto a affiancare Lucca nella delicata trasferta che porterà il Napoli a Venezia. Le gerarchie nell’attacco del Napoli sono pronte a vivere una temporanea rivoluzione, con Højlund che ha necessità di riposo.

Da quello che trapela dall’ombra del Vesuvio, infatti, il giovane brasiliano avrebbe grandi chance di giocare a fianco dell’ex Udinese, che però non ha mai impressionato nelle occasioni che ha avuto a disposizione.

Per Lucca sarebbe una grande chance, con Allegri che lo ha anche difeso in conferenza stampa.







