Giovane insieme a Lucca: Allegri vara il piano per far riposare Højlund a Venezia

Giovane è pronto a affiancare Lucca nella delicata trasferta che porterà il Napoli a Venezia. Le gerarchie nell’attacco del Napoli sono pronte a vivere una temporanea rivoluzione, con Højlund che ha necessità di riposo.
Da quello che trapela dall’ombra del Vesuvio, infatti, il giovane brasiliano avrebbe grandi chance di giocare a fianco dell’ex Udinese, che però non ha mai impressionato nelle occasioni che ha avuto a disposizione.
Per Lucca sarebbe una grande chance, con Allegri che lo ha anche difeso in conferenza stampa.
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