Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e altre stelle che non si sono qualificate per i Mondiali 2026

Il Gruppo F è stato uno dei più avvincenti delle qualificazioni europee, con le prime due posizioni decise all'ultima giornata. Il Portogallo ha battuto l'Armenia 9-1 e ha chiuso al primo posto, mentre l'Ungheria era a pochi secondi dal secondo posto finché l'irlandese Troy Parrott ha siglato una tripletta.

L’ex attaccante del Tottenham ha segnato da distanza ravvicinata al sesto minuto di recupero, regalando all’Irlanda il 3-2 a Budapest e scatenando la festa in panchina. Dall’altra parte, il capitano ungherese Dominik Szoboszlai è scoppiato in lacrime.

Alcuni tifosi irlandesi l’hanno interpretato come karma: dopo aver segnato il secondo gol ungherese, la stella del Liverpool aveva festeggiato infilandosi un dito nel naso e agitando la mano verso le panchine. Pochi, però, avevano dato tanto quanto lui per portare la nazionale in Nord America.

Un posto ai Mondiali sarebbe stata la giusta ricompensa per i suoi cinque gol in sei partite, compreso un pari al 90’ contro il Portogallo. Anche il compagno di squadra Milos Kerkez ha brillato, ma l’Ungheria è stata punita dalla troppa sicurezza e dovrà aspettare altri 44 anni per tornare in una fase finale.