Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e altre stelle che non si sono qualificate per i Mondiali 2026

Si prevede che questo torneo sarà l'ultimo per Lionel Messi, mentre talenti come Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé proveranno a rubargli la scena. Altrove, Cristiano Ronaldo eguaglierà il record di Messi partecipando alla sesta Coppa del Mondo con il Portogallo; Harry Kane guiderà l’Inghilterra di Thomas Tuchel, mentre Erling Haaland esordirà con la Norvegia, outsider della competizione.
Ma per alcuni il percorso è già finito, dopo che le qualificazioni hanno eliminato diverse stelle. Ecco le più grandi assenze che non brilleranno in Nord America la prossima estate: