Gazzetta dello Sport - Da Del Piero a Maldini: un ex giocatore per la presidenza della FIGC? Nomi e scenari

L’idea di certo non è nuova, anzi più e più volte è stata proposta in passato, senza però mai una base solida. Parole spesso pronunciate quasi per gettare fumo negli occhi davanti a un sistema che però adesso ha davvero bisogno di un cambiamento radicale.
Dopo le dimissioni di Gravina, il calcio italiano si prepara a eleggere il nuovo presidente Federale e – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – la suggestione forte è quella di avere un ex calciatore al vertice della FIGC.
Ma chi potrebbe essere il nome giusto? Da Del Piero a Paolo Maldini, passando per Demetrio Albertini: gli scenari.