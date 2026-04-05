Gazzetta dello Sport - Da Del Piero a Maldini: un ex giocatore per la presidenza della FIGC? Nomi e scenari

Un altro nome che potrebbe entrare in corsa è quello di Alessandro Del Piero: l’ex numero 10 della Juventus, oggi opinionista Sky, ha preso subito posizione dopo il ko dell’Italia contro la Bosnia, pronunciando parole importanti. “Quello che serve ora è la voglia di reagire e di ripartire, e c’è solo un metodo: rimettersi in gioco, lavorare e studiare; farlo con un entusiasmo, da ricercare dentro di noi con quello che ci ha sempre caratterizzato come popolo italiano. Per farlo serve un team. Credo nel gioco di squadra, non penso possa esistere una sola persona che risolva tutto”, una parte del suo intervento.