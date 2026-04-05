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Del Piero MaldiniGetty Images
Nino Caracciolo

Gazzetta dello Sport - Da Del Piero a Maldini: un ex giocatore per la presidenza della FIGC? Nomi e scenari

Serie A
Italia
Club Italia Berlino

Dopo le dimissioni di Gravina è iniziata la corsa alla della FIGC: tra le idee più suggestive c’è anche quella di vedere un ex calciatore al vertice. I nomi e gli scenari.

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L’idea di certo non è nuova, anzi più e più volte è stata proposta in passato, senza però mai una base solida. Parole spesso pronunciate quasi per gettare fumo negli occhi davanti a un sistema che però adesso ha davvero bisogno di un cambiamento radicale.

Dopo le dimissioni di Gravina, il calcio italiano si prepara a eleggere il nuovo presidente Federale e – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – la suggestione forte è quella di avere un ex calciatore al vertice della FIGC.

Ma chi potrebbe essere il nome giusto? Da Del Piero a Paolo Maldini, passando per Demetrio Albertini: gli scenari.

  • MALDINI AL FIANCO DI MALAGÒ O CANDIDATO PRESIDENTE?

    Un ex giocatore, vista l’esperienza di campo, potrebbe dare un contributo importante se si trovasse ad affiancare un dirigente. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, anche Giovanni Malagò – uno dei papabili futuri presidenti – è stuzzicato dall’idea. L’ex presidente del CONI è legato a Paolo Maldini, profilo che secondo molti però potrebbe anche ambire a gestire da solo la presidente della FIGC. Resta da capire se l’ex bandiera del Milan – nome molto gradito al ministro Abodi – vorrebbe scendere in campo e sfidare Malagò. Un doppio scenario da tenere in considerazione.

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  • LA POSIZIONE DI DEL PIERO

    Un altro nome che potrebbe entrare in corsa è quello di Alessandro Del Piero: l’ex numero 10 della Juventus, oggi opinionista Sky, ha preso subito posizione dopo il ko dell’Italia contro la Bosnia, pronunciando parole importanti. “Quello che serve ora è la voglia di reagire e di ripartire, e c’è solo un metodo: rimettersi in gioco, lavorare e studiare; farlo con un entusiasmo, da ricercare dentro di noi con quello che ci ha sempre caratterizzato come popolo italiano. Per farlo serve un team. Credo nel gioco di squadra, non penso possa esistere una sola persona che risolva tutto”, una parte del suo intervento.

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  • OPZIONE ALBERTINI

    Un profilo che rappresenterebbe un mix tra passato in campo ed esperienza manageriale è quello di Demetrio Albertini, già candidato perdente alla guida della FIGC nel 2014 quando fu eletto Tavecchio. Albertini ha già ricoperto diverse cariche federali e potrebbe essere il nome che metterebbe tutti d’accordo.

  • IL 22 GIUGNO LE ELEZIONI

    Il nuovo presidente federale verrà eletto il prossimo 22 giugno: la deadline per presentare le candidatura è fissata al 13 maggio, 40 giorni prima delle elezioni.

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