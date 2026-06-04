Gasperini secco su Mancini: "Resta alla Roma, l'Inter può fare quello che vuole"

Gianluca Mancini continua ad essere in scadenza di contratto con la Roma al 30 giugno 2027 e, almeno per ora, non ci sono grosse novità per un possibile prolungamento. Data la particolare situazione contrattuale sul centrale italiano classe 1996 si è mossa l'Inter che ha aperto le porte all'ex-Atalanta se non dovesse trovare l'intesa per rimanere a Trigoria.
Chi però non ha alcuna intenzione di lasciar partire uno dei propri pilastri è Gian Piero Gasperini che, parlando a Sky Sport, ha mandato un messaggio chiaro e diretto proprio alla società nerazzurra.