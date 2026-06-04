Gasperini secco su Mancini: "Resta alla Roma, l'Inter può fare quello che vuole"

"Un regalo di mercato dai Friedkin? No, io credo che noi, più che regali, dobbiamo lavorare bene, lavorare con serietà, con attenzione perché Roma è una piazza molto importante, c'è sempre uno stadio pieno come in poche piazze, c'è una grande passione e quindi abbiamo il dovere e l'esigenza di provare a far crescere questa squadra e di dare soddisfazione ai tifosi. La Roma della prossima stagione? Mah è difficile dirlo adesso anche perché è una situazione un po' di stallo per tutte quante le squadre. È chiaro che l'ambizione della Roma, della società in primis, è quella di creare una squadra migliore".