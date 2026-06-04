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AS Roma v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
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Gasperini secco su Mancini: "Resta alla Roma, l'Inter può fare quello che vuole"

Calciomercato
Serie A
Roma
Inter
G. Gasperini
G. Mancini

L'allenatore della Roma: "L'ho detto Mancini, non se ne va". Su una possibile cessione pesante: "Io vorrei tenere tutti, però ci sono esigenze di bilancio".

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Gianluca Mancini continua ad essere in scadenza di contratto con la Roma al 30 giugno 2027 e, almeno per ora, non ci sono grosse novità per un possibile prolungamento. Data la particolare situazione contrattuale sul centrale italiano classe 1996 si è mossa l'Inter che ha aperto le porte all'ex-Atalanta se non dovesse trovare l'intesa per rimanere a Trigoria.


Chi però non ha alcuna intenzione di lasciar partire uno dei propri pilastri è Gian Piero Gasperini che, parlando a Sky Sport, ha mandato un messaggio chiaro e diretto proprio alla società nerazzurra.


  • IL TERZO POSTO E IL RITORNO IN CHAMPIONS

    "Ancora emozioni per il campionato? Sì, indubbiamente. Alla fine siamo arrivati terzi con una volata incredibile che ha riguardato tante squadre. E alla fine siamo noi a essere usciti comunque, eh, con questa posizione, con una partecipazione alla Champions. È indubbiamente un traguardo molto importante per noi come squadra, per sicuramente per tutti quanti i tifosi e anche per la società".

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  • MANCINI RESTA, L'INTER PUÒ FARE QUELLO CHE VUOLE

    "Mancini e l'Inter? Lui non se ne va, gliel'ho già detto a lui, quindi può fare quello che vuole l'Inter, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane".

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  • COBOLLI E LA ROMA

    "Tutti tifiamo per Cobolli chiaramente. Anche se giocherà contro un altro italiano però lui tra l'altro è un calciatore straordinario. L'ho visto palleggiare benissimo, giocava nelle giovanili della Roma quindi forza, forza. È l'anno della Roma. Lui giocava terzino? Se lui decide di (ride ndr.) di prendersi un anno sabbatico col tennis proveremo anche quello".

  • MERCATO

    "Un regalo di mercato dai Friedkin? No, io credo che noi, più che regali, dobbiamo lavorare bene, lavorare con serietà, con attenzione perché Roma è una piazza molto importante, c'è sempre uno stadio pieno come in poche piazze, c'è una grande passione e quindi abbiamo il dovere e l'esigenza di provare a far crescere questa squadra e di dare soddisfazione ai tifosi. La Roma della prossima stagione? Mah è difficile dirlo adesso anche perché è una situazione un po' di stallo per tutte quante le squadre. È chiaro che l'ambizione della Roma, della società in primis, è quella di creare una squadra migliore".

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  • CESSIONE

    "Toccherà fare una cessione illustre? Io vorrei tenerli tutti chiaramente. Poi dopo ci sono anche esigenze di conti, di bilancio, però dovremmo essere bravi a superarle, a capire anche come, come fare per tenere i giocatori migliori perché su quelli poi si può costruire meglio". 

  • RINNOVO DYBALA

    "Novità per Dybala? No, ma come ho detto prima questo è un momento un po' di stallo, però, eh, si lavora sotto traccia e poi magari dopo le notizie vengono fuori improvvisamente, però la volontà da parte di tutti è quella che lui resti".

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