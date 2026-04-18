Futuro tutto da scrivere per Mourinho: "Non posso garantire che resterò al Benfica"

Si giocherà domenica sera, allo stadio José Alvalade, un derby di Lisbona che molto dirà sulla corsa al titolo in Liga Portugal.
Lo Sporting secondo in classifica a -5 dal Porto di Farioli ma con una partita ancora da recuperare, affronterà il Benfica da quello che da sempre in Portogallo è definito il 'Classico'.
Una partita importante anche per le Aquile che sono a -7 dalla vetta, nonostante siano ancora imbattute, e che proveranno dunque a tenere vive le speranze di una clamorosa rimonta, ma anche di raggiungere quel secondo posto che garantirebbe i preliminari di Champions League.
José Mourinho, alla vigilia del derby, ha parlato della stagione del Benfica ed anche del suo futuro.