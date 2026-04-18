Futuro tutto da scrivere per Mourinho: "Non posso garantire che resterò al Benfica"

"Il Benfica non è mai stato in testa al campionato, ma ha sempre lottato e daremo il massimo fino alla fine di ogni partita. Un anno fa questa squadra aveva esattamente gli stessi punti e le sono bastati per lottare fino all'ultimo secondo per il titolo, in questa stagione c'è però il Porto che ha fatto 17 punti in più rispetto ad un anno fa ed anche lo Sporting ne ha fatti di più. Finché sarà possibile noi continueremo a lottare, intanto penso a vincere domani".