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Leonardo Gualano

Futuro tutto da scrivere per Mourinho: "Non posso garantire che resterò al Benfica"

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José Mourinho, alla vigilia della derby con lo Sporting, parla della stagione del Benfica: "Ci sono stati pareggi che sembrano sconfitte".

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Si giocherà domenica sera, allo stadio José Alvalade, un derby di Lisbona che molto dirà sulla corsa al titolo in Liga Portugal.

Lo Sporting secondo in classifica a -5 dal Porto di Farioli ma con una partita ancora da recuperare, affronterà il Benfica da quello che da sempre in Portogallo è definito il 'Classico'.

Una partita importante anche per le Aquile che sono a -7 dalla vetta, nonostante siano ancora imbattute, e che proveranno dunque a tenere vive le speranze di una clamorosa rimonta, ma anche di raggiungere quel secondo posto che garantirebbe i preliminari di Champions League.

José Mourinho, alla vigilia del derby, ha parlato della stagione del Benfica ed anche del suo futuro.


  • "NON ABBIAMO BISOGNO DI MOTIVAZIONI EXTRA"

    "Un derby è sempre un derby, non abbiamo quindi bisogno di motivazioni extra, a prescindere da quella che è la classifica o da quelli che sono gli obiettivi. Conosco le difficoltà di questo tipo di partite, ma anche il piacere che si prova nel giocarle. L'obiettivo sarà vincere e rispettare l'essenza di un derby".

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  • "PER IL BENFICA I PAREGGI SEMBRANO SCONFITTE"

    "Non ci sono pareggi che rendono il Benfica più grande di quello che è, anzi i nostri pareggi sono sempre sembrate sconfitte. In alcuni casi abbiamo buttato via vittorie all'ultimo minuto, in altre occasioni non abbiamo giocato bene, poi ci sono state altre partite nelle quali ci siamo sentiti penalizzati. Ci sono tanti modi per vedere le cose".

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  • "ABBIAMO SEMPRE LOTTATO"

    "Il Benfica non è mai stato in testa al campionato, ma ha sempre lottato e daremo il massimo fino alla fine di ogni partita. Un anno fa questa squadra aveva esattamente gli stessi punti e le sono bastati per lottare fino all'ultimo secondo per il titolo, in questa stagione c'è però il Porto che ha fatto 17 punti in più rispetto ad un anno fa ed anche lo Sporting ne ha fatti di più. Finché sarà possibile noi continueremo a lottare, intanto penso a vincere domani".

  • "NON POSSO DIRE CHE RESTO AL BENFICA"

    "Se posso confermare che l'anno prossimo resterò al Benfica? Ovviamente no, come potrei dire una cosa del genere? Non dipende solo da me. Un allenatore è una parte della struttura di un club, come lo sono un giocatore, un addetto stampa o un fisioterapista. Non posso garantirlo, così come un giornalista non può dire che resterà al suo posto nello stesso giornale per i prossimi dieci anni".

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