Fullkrug da incubo a Pisa: entra all'intervallo, sbaglia il rigore ed esce prima della fine

Guai a pensare che, dopo il rigore sbagliato, Fullkrug abbia gettato la spugna accettando il destino di una serata no.

Il tedesco ha continuato a fare la sua partita al meglio delle sue possibilità, lottando senza palla e lavorando di sponda per i compagni. Ha creato anche una buona occasione per Leao al 78’ - sprecata dal portoghese - e ha sfiorato lui stesso la rete con un destro al volo terminato di pochissimo a lato.

Nel frattempo il Pisa aveva trovato la via del pareggio e le castagne dal fuoco le ha tolte il sempreverde Modric a cinque minuti dal 90’, con Allegri che nei minuti finali ha deciso di optare per la soluzione più difensiva possibile: fuori Fullkrug e dentro De Winter, per difendere tre punti importantissimi.

Per l’ex West Ham difficilmente sarà una serata da ricordare dal punto di vista personale, con quel rigore che poteva costare carissimo. Ma alla fine i tre punti sono arrivati lo stesso e non gli resta altro che vedere il bicchiere mezzo pieno.