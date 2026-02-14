Fullkrug da incubo a Pisa: entra all'intervallo, sbaglia il rigore ed esce prima della fine

Ci sono serate in cui tutto sembra andare storto, in cui, nonostante il massimo impegno, non si riceve nulla in cambio di ciò che si è dato.
Si può riassumere così la gara di Niclas Fullkrug contro il Pisa: quella che aveva tutte le carte in regola per essere la sua partita si è rivelata invece una serata da dimenticare.
Entrato in campo a inizio ripresa, l'attaccante del Milan si è dimostrato fin da subito dentro al gioco, ma nel momento decisivo - il rigore che poteva valere lo 0-2 -ha calciato male e a lato, consentendo agli avversari di restare aggrappati al match.