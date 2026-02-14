Goal.com
Niclas Fullkrug MilanGetty Images
Michael Baldoin

Fullkrug da incubo a Pisa: entra all'intervallo, sbaglia il rigore ed esce prima della fine

Per l’attaccante tedesco la trasferta in Toscana si è rivelata più negativa del previsto: entrato in campo a inizio ripresa, ha sbagliato un calcio di rigore decisivo ed è stato sostituito nel finale per far spazio a un difensore.

Ci sono serate in cui tutto sembra andare storto, in cui, nonostante il massimo impegno, non si riceve nulla in cambio di ciò che si è dato.

Si può riassumere così la gara di Niclas Fullkrug contro il Pisa: quella che aveva tutte le carte in regola per essere la sua partita si è rivelata invece una serata da dimenticare.

Entrato in campo a inizio ripresa, l'attaccante del Milan si è dimostrato fin da subito dentro al gioco, ma nel momento decisivo - il rigore che poteva valere lo 0-2 -ha calciato male e a lato, consentendo agli avversari di restare aggrappati al match.

  • LA MOSSA DI ALLEGRI ALL'INTERVALLO: FUORI NKUNKU, DENTRO FULLKRUG

    A dieci giorni di distanza dall’ultimo impegno ufficiale, il 3-0 contro il Bologna al Dall'Ara, il Milan è tornato in campo nella trasferta contro il Pisa.

    Come contro i rossoblù, Allegri ha deciso di affidare l’attacco a Nkunku e Loftus-Cheek, con Fullkrug, Leao e Pulisic inizialmente in panchina.

    Dopo un primo tempo senza particolari scintille da parte di Nkunku, però, il tecnico livornese ha optato subito per il cambio, inserendo l’attaccante tedesco al suo posto in avvio di ripresa.

  • SUBITO DENTRO IL GIOCO: IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO, MA FULLKRUG TOCCA DI MANO

    La mossa di Allegri è sembrata fin da subito positiva, portando gli effetti sperati, con il Milan più abile nel trovare verticalità e sponde su una punta maggiormente strutturata.

    A pochi minuti dal fischio d’inizio della ripresa, infatti, la formazione rossonera ha trovato il raddoppio grazie al mancino di Rabiot su assist proprio di Fullkrug, ma tutto si è rivelato inutile: rete annullata.

    Il tedesco, nel tentativo di stoppare la palla al limite dell’area avversaria, si è aiutato con il braccio, con l’arbitro Fabbri che ha subito ravvisato l’irregolarità, poi confermata dal VAR.

  • Niclas Fullkrug Pisa MilanGetty Images

    L'EPISODIO CHIAVE: CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN, FULLKRUG SBAGLIA DAL DISCHETTO

    Il Milan sembra in netto controllo del match, ma in virtù dei precedenti contro le squadre neopromosse il pericolo di scivolare è sempre dietro l’angolo.

    Ecco perché, quando pochi minuti più tardi lo sgambetto di Loyola su Pavlovic regala ai rossoneri un’opportunità ghiottissima - un rigore che può valere lo 0-2 e che, con ogni probabilità, avrebbe dato una grossa mazzata alla partita - la tensione sale.

    Il rigorista Nkunku era uscito, mentre Leao era seduto in panchina: Allegri decide dunque che dal dischetto deve andare il neoentrato Fullkrug, che in carriera aveva già realizzato 27 rigori sui 29 calciati.

    L’esito però non è quello desiderato: l’ex West Ham incrocia ma colpisce male, centrando il palo esterno e spedendo la palla sul fondo. Poi si porta le mani nei capelli per la disperazione, consapevole di aver gettato al vento un’occasione importantissima.

  • LA PARTITA DI FULLKRUG FINISCE PRIMA DEL TRIPLICE FISCHIO

    Guai a pensare che, dopo il rigore sbagliato, Fullkrug abbia gettato la spugna accettando il destino di una serata no.

    Il tedesco ha continuato a fare la sua partita al meglio delle sue possibilità, lottando senza palla e lavorando di sponda per i compagni. Ha creato anche una buona occasione per Leao al 78’ - sprecata dal portoghese - e ha sfiorato lui stesso la rete con un destro al volo terminato di pochissimo a lato.

    Nel frattempo il Pisa aveva trovato la via del pareggio e le castagne dal fuoco le ha tolte il sempreverde Modric a cinque minuti dal 90’, con Allegri che nei minuti finali ha deciso di optare per la soluzione più difensiva possibile: fuori Fullkrug e dentro De Winter, per difendere tre punti importantissimi.

    Per l’ex West Ham difficilmente sarà una serata da ricordare dal punto di vista personale, con quel rigore che poteva costare carissimo. Ma alla fine i tre punti sono arrivati lo stesso e non gli resta altro che vedere il bicchiere mezzo pieno.

0