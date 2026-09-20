Frosinone-Como 2-0, pagelle e tabellino: Palmisani è un mostro, Kvernadze 'alla Kvara', cuore Calò e classe Schmid, Couto e Valle ci capiscono poco

Allo Stirpe si affrontano le squadre col gioco più divertente del campionato e lo spettacolo, chiaramente, non poteva mancare.

Il Frosinone conferma il suo momento magico giocando un primo tempo straordinario, contrassegnato dalle folate offensive di Kvernadze (sempre più in 'modalità Kvara') e Ghedjemis, della qualità palla al piede di Schmid e dalla prima (e meritata) gioia in Serie A di Giacomo Calò a 29 anni.

Senza dimenticare però un Palmisani in versione 'superman', prima su Douvikas (due volte) e poi su Nico Paz. Sul 2-0 dei ciociari, Fabregas lascia il campo ancor prima che arrivasse l'intervallo e rivoluziona il Como con tre cambi per dare la scossa.

Scossa che però non c'è, perlomeno concretamente. Jesus Rodriguez e Kean animano qualcosa lì davanti, ma contro questo Palmisani, oggi, non c'è nulla da fare. Insuperabile, una goduria per i tifosi del Frosinone e per chi ha avuto il coraggio di schierarlo al Fantacalcio.

Prima sconfitta in campionato per il Como, agganciato in classifica proprio dal Frosinone che continua a far divertire e sognare.