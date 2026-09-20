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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Frosinone-Como 2-0, pagelle e tabellino: Palmisani è un mostro, Kvernadze 'alla Kvara', cuore Calò e classe Schmid, Couto e Valle ci capiscono poco

Serie A
Frosinone vs Como
Frosinone
Como

Giocando in stile Fabregas, il Frosinone batte Fabregas, alla prima sconfitta in campionato. I ciociari agganciano in classifica proprio il Como a 10 punti.

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Allo Stirpe si affrontano le squadre col gioco più divertente del campionato e lo spettacolo, chiaramente, non poteva mancare.

Il Frosinone conferma il suo momento magico giocando un primo tempo straordinario, contrassegnato dalle folate offensive di Kvernadze (sempre più in 'modalità Kvara') e Ghedjemis, della qualità palla al piede di Schmid e dalla prima (e meritata) gioia in Serie A di Giacomo Calò a 29 anni.

Senza dimenticare però un Palmisani in versione 'superman', prima su Douvikas (due volte) e poi su Nico Paz. Sul 2-0 dei ciociari, Fabregas lascia il campo ancor prima che arrivasse l'intervallo e rivoluziona il Como con tre cambi per dare la scossa.

Scossa che però non c'è, perlomeno concretamente. Jesus Rodriguez e Kean animano qualcosa lì davanti, ma contro questo Palmisani, oggi, non c'è nulla da fare. Insuperabile, una goduria per i tifosi del Frosinone e per chi ha avuto il coraggio di schierarlo al Fantacalcio.

Prima sconfitta in campionato per il Como, agganciato in classifica proprio dal Frosinone che continua a far divertire e sognare.

  • PAGELLE FROSINONE-COMO

    Palmisani 8; Oyono 6,5, Calvani 6,5, Monterisi 7 (53' Cittadini 6), Bracaglia 6,5; Calò 7 (79' Cichella sv), Masini 6,5; Ghedjemis 7 (88' Amey sv), Schmid 7 (88' El Azzouzi sv), Kvernadze 7,5 (79' Zerbin sv); Raimondo 6,5.

    Butez 5,5; Couto 5, Ramon 5,5, Chalobah 5,5, Valle 5 (73' Kaiki 6); Milla 5,5 (73' Perrone 6), Da Cunha 5,5 (46' Ricci 6); Diao 5,5, Paz 6, Baturina 5,5 (46' Jesus Rodriguez 6); Douvikas 6 (46' Kean 6,5).

    Un pomeriggio del genere, Palmisani, lo ricorderà a vita. Una prestazione del genere, difficilmente, sarà ripetibile nella sua carriera. Nel primo tempo fa alcune parate clamorose, nel secondo tempo più da posizionamento, ma comunque è sempre lì. Partita spettacolare delle frecce del Frosinone, Ghedjemis e Kvernadze, sempre più 'alla Kvaratshkelia'.

    Schmid qualità pura, Calò il vero cuore di questa squadra, al primo e meritato goal della carriera in Serie A. Monterisi praticamente perfetto in difesa, ma lo stesso non si può dire per Couto e Valle, costantemente in difficoltà. Pochi sprazzi di Baturina, tirato fuori all'intervallo, così come Da Cunha e Douvikas, che comunque al goal ci è andato vicinissimo. Kean non entra male, ma anche lui deve fare i conti con Palmisani.

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  • TABELLINO FROSINONE-COMO

    Marcatori: 14' Calò, 45'+ 3 Kvernadze

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi (53' Cittadini), Bracaglia; Calò (79' Cichella), Masini; Ghedjemis (88' Amey), Schmid (88' El Azzouzi), Kvernadze (79' Zerbin); Raimondo. All. Alvini

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle (73' Kaiki); Milla (73' Perrone), Da Cunha (46' Ricci); Diao, Paz, Baturina (46' Jesus Rodriguez); Douvikas (46' Kean). All. Fabregas

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Couto, Kvernadze, Bracaglia, Raimondo, Diao

    Espulsi: nessuno

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