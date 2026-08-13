Frattesi tifa Lazio o Roma? Il passato con entrambe le maglie e la risposta del centrocampista sulla sua fede

Roberto Muzzi, osservatore della Roma, chiamò subito Bruno Conti dopo che vide all'opera Frattesi in uno tanti tornei giovanili nella Capitale.

“C’è un ragazzo che devi vedere…”, gli disse. E così, nel 2014, la Roma completò lo scippo alla Lazio, portando Frattesi in giallorosso da svincolato a 15 anni.

"Davide è nato il 22 settembre. La società stava aspettando il compimento dell'età necessaria per far sì che potesse firmare il vincolo - ha spiegato il suo allenatore dell'epoca Emiliano Leva - nel frattempo, la Roma si inserì e riuscì a convincerlo".

Con la Roma, Frattesi ha continuato il suo grande percorso di crescita vincendo Coppa Italia e Supercoppa Primavera.