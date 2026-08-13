Frattesi tifa Lazio o Roma? Il passato con entrambe le maglie e la risposta del centrocampista sulla sua fede

Sulla carta d'identità di Davide Frattesi c'è scritto: nato a Roma.
Da lì è iniziata ovviamente la sua carriera calcistica, ma dividendosi su entrambe le sponde del Tevere, quelle che da sempre spaccano in due la città.
Sulla carta d'identità di Davide Frattesi c'è scritto: nato a Roma.
Da lì è iniziata ovviamente la sua carriera calcistica, ma dividendosi su entrambe le sponde del Tevere, quelle che da sempre spaccano in due la città.
La carriera calcistica di Frattesi è iniziata alla Lazio.
Otto anni nelle giovanili biancocelesti, l'ultimo con la fascia di capitano al braccio.
Faceva parte della classe dei '99, la stessa di Gianluca Scamacca, che come lui è passato poi dalla Lazio alla Roma.
Frattesi faceva anche il raccattapalle all'Olimpico e c'era anche nel celebre 26 maggio del 2013, con tanto di foto scattata con Lulic.
Roberto Muzzi, osservatore della Roma, chiamò subito Bruno Conti dopo che vide all'opera Frattesi in uno tanti tornei giovanili nella Capitale.
“C’è un ragazzo che devi vedere…”, gli disse. E così, nel 2014, la Roma completò lo scippo alla Lazio, portando Frattesi in giallorosso da svincolato a 15 anni.
"Davide è nato il 22 settembre. La società stava aspettando il compimento dell'età necessaria per far sì che potesse firmare il vincolo - ha spiegato il suo allenatore dell'epoca Emiliano Leva - nel frattempo, la Roma si inserì e riuscì a convincerlo".
Con la Roma, Frattesi ha continuato il suo grande percorso di crescita vincendo Coppa Italia e Supercoppa Primavera.
Il ritorno nella Capitale, sponda biancoceleste, dopo 12 anni, riapre inevitabilmente il capitolo fede.
Ma Frattesi tifa Lazio o Roma? Sulla questione, il centrocampista, ha preferito non esporsi.
"Preferisco non dirlo, mi sono trovato bene con entrambe le maglie"
Risposta diplomatica, ma da questa stagione inevitabilmente sarà il primo trascinatore della Lazio.
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