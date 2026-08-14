Frattesi-Lazio, la Lega blocca il trasferimento dall'Inter: il motivo e cosa sta succedendo

L'accordo era definito e il via allo scambio di documenti per il centrocampista arrivato, 1 milione di prestito e 14 di diritto di riscatto. L’obbligo di riscatto è legato a presenze e posizionamento in classifica della Lazio. Confermato anche il 50% sulla futura rivendita. Ma adesso è tutto fermo, in attesa di sviluppi.