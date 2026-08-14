L'operazione che dovrebbe portare Davide Frattesi dall’Inter alla Lazio si è clamorosamente arenata. Nessun ripensamento tra i due club: lo stop è dovuto alla difficile situazione finanziaria del club biancoceleste.
Frattesi-Lazio, la Lega blocca il trasferimento dall'Inter: il motivo e cosa sta succedendo
COSA SUCCEDE
Era tutto fatto tra i due club, con il centrocampista della Nazionale pronto a partire verso la Capitale, ma la Lega, riporta Gianluca Di Marzio, ha comunicato che non può accettare il trasferimento per via della situazione finanziaria, e in particolare degli indici finanziari, del club biancoceleste. Le parti sono adesso al lavoro per provare a risolvere il problema, ma intanto slitta la partenza del 26enne verso Roma.
ERA FATTA
L'accordo era definito e il via allo scambio di documenti per il centrocampista arrivato, 1 milione di prestito e 14 di diritto di riscatto. L’obbligo di riscatto è legato a presenze e posizionamento in classifica della Lazio. Confermato anche il 50% sulla futura rivendita. Ma adesso è tutto fermo, in attesa di sviluppi.
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E ORA LA LAZIO?
La Lazio spera di risolvere quanto prima per il tesseramento di Frattesi, che attende l'ok per raggiungere la Capitale. Dovesse rivelarsi senza sbocco questa pista, La Gazzetta dello Sport scrive che si potrebbe riaprire il discorso con la Juventus per Fabio Miretti.
E ORA L'INTER?
L'Inter contava sull'uscita di Frattesi per avere maggiore gioco col Liverpool per Jones, ma l'uscita che serve in ogni caso è quella di Luis Henrique in direzione Roma. Si tratta comunque di un intoppo non di poco conto per i nerazzurri, che vedono rallentata la propria tabella di marcia.
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