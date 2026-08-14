Frattesi-Lazio, adesso è davvero fatta: cos'è successo e perché l'operazione si è bloccata e poi sbloccata

Alla fine, Lazio e Inter sono tornate a parlarsi per tentare di risolvere lo stallo e aggirare il divieto della Lega. E alla fine hanno trovato nuovamente la quadra in maniera totale.

Cambia parecchio, in realtà. Cambiano intanto le cifre: il prestito oneroso sarà più alto (5 milioni e non più uno solo, come rivelato da Sky). Ma soprattutto la Lazio non avrà più l'obbligo di acquistare Frattesi al termine della stagione a certe condizioni: il prestito passa ad essere "semplicemente" con diritto di riscatto.

Il pacchetto complessivo sarà sempre di 15 milioni, dunque il diritto di riscatto sarà di 10 milioni diversamente dai 14 del precedente obbligo. Da questo punto di vista è cambiato poco. Ma dal punto di vista dei parametri e delle operazioni finanziarie, si tratta di una modifica sostanziale e fondamentale.

I due presidenti, Giuseppe Marotta da una parte e Claudio Lotito dall'altra, si sono mossi in prima persona per sbloccare l'operazione. Riuscendo infine nell'intento.