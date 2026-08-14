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Frattesi InterGetty Images
Stefano Silvestri

Frattesi-Lazio, adesso è davvero fatta: cos'è successo e perché l'operazione si è bloccata e poi sbloccata

Calciomercato
Serie A
Lazio
Inter
D. Frattesi

Il centrocampista romano può finalmente approdare nella Capitale dopo il momentaneo "no" della Lega al trasferimento: cronaca di ore particolarmente movimentate sull'asse Milano-Roma.

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Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Ma non lo era, di fatto, già da un paio di giorni? Sì, anzi no. Perché l'operazione, almeno da un punto di vista esterno, a un certo punto è sembrata essere a rischio.

Colpa di quel che è accaduto nelle ultime ore non soltanto sull'asse Milano-Roma, ma anche nella Lega Serie A. Il vero nocciolo della questione era proprio qui: nel "no" che in un primo momento la Lega stessa aveva dato al trasferimento, bloccandolo e costringendo i due club a rimodellare i termini dell'affare.

Alla fine, tutto è stato sistemato. L'inghippo è stato risolto, l'operazione è arrivata alla vera fumata bianca: quella che porterà Frattesi lontano dall'Inter e di nuovo alla Lazio, come ai tempi delle giovanili.


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  • L'ACCORDO INIZIALE

    Lazio e Inter avevano trovato un primo accordo nella giornata di mercoledì. La formula dell'operazione? Prestito oneroso con diritto di riscatto da trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

    Non solo: l'Inter si era assicurata anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore piuttosto alta. Quanto? Addirittura del 50%.

    Tutto fatto, insomma. Almeno all'apparenza. Tanto che Frattesi sarebbe dovuto atterrare nella Capitale proprio questa mattina, ma la sua partenza da Milano è stata bloccata.

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  • IL "NO" DELLA LEGA

    A mettersi di mezzo è stata la Lega Serie A, che non ha accettato il trasferimento di Frattesi dall'Inter alla Lazio a causa dei problemi finanziari del club biancoceleste venuti alla luce negli ultimi mesi.

    La questione riguardava i parametri che già a giugno avevano portato al blocco del mercato in entrata della Lazio, poi in realtà risolto qualche settimana più tardi.

    "La S.S. Lazio - spiegava il club biancoceleste in una nota - comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.".

    In pratica, il mercato della Lazio sarebbe stato a saldo zero. Ovvero senza andare in negativo tra operazioni in entrata e in uscita, dunque tra tesseramenti e cessioni. Per questo gli unici volti nuovi della rosa di Gattuso sono Pedraza e Doekhi, oltre al giovane Galassi, tutti prelevati a parametro zero.

    Al centro della questione c'erano l'indice di liquidità, l'indebitamento e il costo del lavoro allargato, tutti in negativo: quest'ultimo parametro è decisivo per l'ok ai tesseramenti. Per questo la Lazio si era ritrovata per qualche tempo col mercato in entrata bloccato, anche se il club aveva dichiarato in un altro comunicato che "non esiste alcun motivo di preoccupazione".

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  • LA NUOVA FORMULA: SCOMPARE L'OBBLIGO

    Alla fine, Lazio e Inter sono tornate a parlarsi per tentare di risolvere lo stallo e aggirare il divieto della Lega. E alla fine hanno trovato nuovamente la quadra in maniera totale.

    Cambia parecchio, in realtà. Cambiano intanto le cifre: il prestito oneroso sarà più alto (5 milioni e non più uno solo, come rivelato da Sky). Ma soprattutto la Lazio non avrà più l'obbligo di acquistare Frattesi al termine della stagione a certe condizioni: il prestito passa ad essere "semplicemente" con diritto di riscatto.

    Il pacchetto complessivo sarà sempre di 15 milioni, dunque il diritto di riscatto sarà di 10 milioni diversamente dai 14 del precedente obbligo. Da questo punto di vista è cambiato poco. Ma dal punto di vista dei parametri e delle operazioni finanziarie, si tratta di una modifica sostanziale e fondamentale.

    I due presidenti, Giuseppe Marotta da una parte e Claudio Lotito dall'altra, si sono mossi in prima persona per sbloccare l'operazione. Riuscendo infine nell'intento.

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  • FRATTESI RITROVA LA LAZIO

    Frattesi atterrerà a Roma nel pomeriggio di oggi, venerdì. E poi potrà sottoporsi alle visite mediche con la Lazio e firmare il nuovo contratto, che come spiegato sarà sulla base di un prestito stagionale con diritto di riscatto.

    L'ex centrocampista del Sassuolo lascia così l'Inter dopo tre stagioni, nelle quali ha trovato meno spazio di quanto avrebbe voluto sia con Simone Inzaghi che con Cristian Chivu. Riuscendo comunque a segnare alcune reti memorabili: contro il Verona e nella semifinale di Champions League contro il Barcellona, ad esempio.

    La nuova vita si chiama Lazio. Ma è nuova solo per modo di dire: Frattesi ha già indossato la maglia biancoceleste a livello giovanile per 8 anni, dal 2006 al 2014, trasferendosi poi sull'altra sponda del Tevere, alla Roma. 12 anni dopo, rieccolo. Anche se col brivido.

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