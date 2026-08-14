Frattesi-Lazio, adesso è davvero fatta: cos'è successo e perché l'operazione si è bloccata e poi sbloccata

Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Ma non lo era, di fatto, già da un paio di giorni? Sì, anzi no. Perché l'operazione, almeno da un punto di vista esterno, a un certo punto è sembrata essere a rischio.
Colpa di quel che è accaduto nelle ultime ore non soltanto sull'asse Milano-Roma, ma anche nella Lega Serie A. Il vero nocciolo della questione era proprio qui: nel "no" che in un primo momento la Lega stessa aveva dato al trasferimento, bloccandolo e costringendo i due club a rimodellare i termini dell'affare.
Alla fine, tutto è stato sistemato. L'inghippo è stato risolto, l'operazione è arrivata alla vera fumata bianca: quella che porterà Frattesi lontano dall'Inter e di nuovo alla Lazio, come ai tempi delle giovanili.
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