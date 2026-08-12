Frattesi alla Lazio è un incastro totale: il classico esempio di operazione di mercato perfetta

Davide Frattesi via dall'Inter. Ma quante volte l'abbiamo già sentita questa? In estate, in inverno, poi ancora l'estate successiva e l'inverno successivo. Solo che stavolta sì, è tutto vero.
La Lazio è pronta ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ultimi dettagli risolti e accordo di massima trovato tra il club nerazzurro e quello biancoceleste, pronti ora a finalizzare completamente la trattativa e ad arrivare alla classica fumata bianca.
Quanto a Frattesi, pochi trasferimenti avrebbero potuto avere un risvolto migliore di questo. Per diversi motivi. E anche se l'ex centrocampista del Sassuolo dovrà forzatamente abbassare l'asticella delle proprie ambizioni.
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