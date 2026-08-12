Frattesi alla Lazio è un incastro totale: il classico esempio di operazione di mercato perfetta

Intendiamoci: non è che l'Inter sia una prigione. Non lo è per nessuno. Ma se ti piace giocare a calcio e hai davanti gente come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, oltre al rinato Zielinski e all'emergente Sucic, beh, rischia di diventarlo.

Dal momento in cui Frattesi è arrivato a Milano, ovvero dall'estate del 2023, lo spazio nella rosa è sempre stato poco. Pochissimo, anzi. A prescindere dall'allenatore di turno: la situazione era poco piacevole quando in panchina sedeva Simone Inzaghi e non è cambiata dopo l'arrivo di Cristian Chivu.

22 sono le presenze collezionate dall'ex neroverde nella scorsa stagione. Meno di quelle dell'anno prima (32), che a loro volta erano state meno di quelle dell'anno prima ancora (36). Con un comune denominatore: una maglia da titolare che Davide non è mai riuscito a tenersi stretta con continuità.