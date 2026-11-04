Fratelli di sangue, rivali in Europa League: Peer contro Teun, AZ-Juventus è il derby dei Koopmeiners

Quella fra AZ e Juventus sarà una gara speciale per Peer e Teun Koopmeiners.
Il vicecapitano dei biancorossi e il centrocampista dei bianconeri sono, infatti, fratelli e la sfida d’Europa League di giovedì vedrà l'atteso derby familiare regalato dall’urna virtuale di Nyon a fine agosto.
Nati e cresciuti a Castricum, cittadina dell'Olanda Settentrionale, condividono non solo il già citato legame di sangue, ma anche la formazione calcistica comune, ovviamente nel prestigioso vivaio del club di Alkmaar, sebbene poi abbiano fatto evolvere diversamente la loro traiettoria di carriera.
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