Fratelli di sangue, rivali in Europa League: Peer contro Teun, AZ-Juventus è il derby dei Koopmeiners

Due anni d'età separano Peer e Teun: il secondo dei due è il maggiore, classe 1998, mentre l’altro è un 2000. A guardarli in campo sembra quasi di assistere a una proiezione speculare: entrambi mancini, entrambi centrocampisti. Anche l’etica è uguale: i due Koopmeiners condividono la stessa serietà professionale e un'intelligenza calcistica che li ha portati a diventare professionisti. A differenziarli, le scelte, con Teun che ha fatto da apripista, lasciando l’Olanda per vestire la maglia dell’Atalanta prima e della Juventus poi, Peer ha seguito le sue orme con la pazienza dei forti, costruendosi un percorso altrettanto solido senza però lasciare Alkmaar.