Francia e Inghilterra chiudono quarta e terza: chi ha più rimpianti per la mancata vittoria del Mondiale?

Già: cosa sarebbe successo, ad esempio, se Thomas Tuchel non avesse deciso di rinunciare a qualsiasi forma di contrattacco nella semifinale contro l'Inghilterra, abbassando la squadra e chiudendola nella propria area, fino a una rimonta argentina quasi inevitabile?

La controprova non esiste, naturalmente. Ma è proprio per questo che il commissario tecnico tedesco si è preso una valanga di critiche, non tanto per la sconfitta in sé: a un certo punto ha cercato unicamente di proteggere l'1-0 firmato Gordon, senza più istigare la propria squadra a pungere in contropiede, consegnandosi così a un avversario già fortissimo di suo.

Poi, chiaro, mercoledì sera ci sono stati anche e soprattutto i meriti di un'Argentina che come al solito non ha mai mollato. Messi e compagni avevano già sofferto contro Capo Verde, Egitto, Svizzera. Sapevano come si esce dalle situazioni più complicate e l'hanno fatto di nuovo. Aiutati, però, da un avversario troppo rinunciatario.

L'Inghilterra, peraltro, ha vinto senza Harry Kane. Il centravanti del Bayern è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, mentre Jude Bellingham è entrato solo nel finale. Ma la squadra di Tuchel ha comunque segnato sei reti, a dimostrazione di un potenziale che va oltre le due stelle più lucenti.