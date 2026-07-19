Francia e Inghilterra chiudono quarta e terza: chi ha più rimpianti per la mancata vittoria del Mondiale?

Al termine di Francia-Inghilterra, gli opinionisti televisivi si sono spaccati quasi a metà: c'è chi esaltava la pirotecnia di una partita finita 4-6, chi invece parlava di partita "finta", con difese inesistenti quanto le motivazioni.
Analizzando la questione a mente fredda, tutto ha un senso. La Francia ha chiuso al quarto posto, l'Inghilterra al terzo. Ma i Tre Leoni possono tornare a casa con un sorriso solo per un motivo: hanno ottenuto il secondo miglior risultato della propria storia dopo il trionfo del 1966. Punto. Stop.
Per il resto, una parola continuava ad aleggiare come un fantasma all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens: "rimpianto". Per entrambe. Perché se è vero che non va bene snobbare il raggiungimento di una semifinale, è altrettanto palese come la sensazione sia di what if, un "cosa sarebbe successo se".
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