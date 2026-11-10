“Fortunato a fare il calciatore”: Deeney attacca Lucca, alla ricerca di una nuova squadra per gennaio

Chi ha attaccato pesantemente Lucca è Troy Deeney, oggi opinionista di CBS. “Ha mandato a quel paese De Bruyne - ha sottolineato l’ex attaccante - uno che nel calcio ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. Deve smetterla di guardarsi intorno e lavorare duramente. Con tutto il rispetto possibile, è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che io abbia mai visto”.