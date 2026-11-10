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Matteo Occhiuto

“Fortunato a fare il calciatore”: Deeney attacca Lucca, alla ricerca di una nuova squadra per gennaio

Serie A
L. Lucca
Napoli

L’ex Watford Deeney ha speso pesanti parole per il centravanti azzurro, seguito per il mercato invernale da Torino e Udinese.

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Una delle note dolenti del Napoli di Massimiliano Allegri è l’assenza di un vice Hojlund.

L’alter-ego del danese doveva essere Lorenzo Lucca ma l’ex Udinese ha delle conclamate difficoltà che non riguardano soltanto il campo e la ricerca del gol, ma si estendono ora anche a un clima ambientale e mediatico diventato particolarmente rovente dopo il litigio di Oporto con De Bruyne.

L'attaccante non ha visto mai sbocciare l’amore con piazza partenopea, finendo al centro di pesanti polemiche per atteggiamenti in campo che non sono passati inosservati agli occhi degli addetti ai lavori e dei grandi ex del calcio internazionale.

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  • L’ATTACCO DI TROY DEENEY

    Chi ha attaccato pesantemente Lucca è Troy Deeney, oggi opinionista di CBS. “Ha mandato a quel paese De Bruyne - ha sottolineato l’ex attaccante - uno che nel calcio ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. Deve smetterla di guardarsi intorno e lavorare duramente. Con tutto il rispetto possibile, è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che io abbia mai visto”.

  • Coventry City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    CHI È TROY DEENEY

    Troy Deeney è un ex attaccante inglese, noto soprattutto per una lunga e iconica militanza nel Watford fra il 2010 e il 2021, club di cui è stato capitano e leader indiscusso, trascinandolo anche in Premier League e segnando oltre 140 reti in carriera. Chiusa la sua carriera in campo, oggi Deeney si dedica principalmente al commento televisivo per CBS, canale dal quale ha attaccato Lorenzo Lucca.

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  • LUCCA VIA DA NAPOLI GIÁ A GENNAIO?

    Il pesante episodio che ha visto protagonista Lucca e il diverbio con Kevin De Bruyne rischia di lasciare un segno indelebile sulla sua avventura in azzurro. La convivenza tecnica e ambientale a Napoli si è fatta particolarmente complessa e anche quest’anno l'addio anticipato già nella sessione di calciomercato invernale di gennaio appare oggi come un'ipotesi estremamente concreta. A differenza di 11 mesi fa, però, il Napoli sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo e non in prestito come accaduto col Nottingham Forest a inizio 2026. 

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  • UDINESE E TORINO PISTE CONCRETE

    In vista di una cessione già a gennaio, non mancano gli estimatori in Serie A pronti ad accoglierlo per rilancierne le ambizioni. Le piste più calde e concrete portano all’Udinese, club in cui Lucca ha già militato e che ha caduto la punta al Napoli, e al Torino, alla ricerca di un rinforzo fisico per il proprio reparto offensivo da affiancare a Giovanni Simeone.

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