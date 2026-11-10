“Fortunato a fare il calciatore”: Deeney attacca Lucca, alla ricerca di una nuova squadra per gennaio

Una delle note dolenti del Napoli di Massimiliano Allegri è l’assenza di un vice Hojlund.
L’alter-ego del danese doveva essere Lorenzo Lucca ma l’ex Udinese ha delle conclamate difficoltà che non riguardano soltanto il campo e la ricerca del gol, ma si estendono ora anche a un clima ambientale e mediatico diventato particolarmente rovente dopo il litigio di Oporto con De Bruyne.
L'attaccante non ha visto mai sbocciare l’amore con piazza partenopea, finendo al centro di pesanti polemiche per atteggiamenti in campo che non sono passati inosservati agli occhi degli addetti ai lavori e dei grandi ex del calcio internazionale.
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