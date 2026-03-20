Probabili formazioni Roma-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Koné, Wesley, Pellegrini, Zaragoza e Banda

Dopo l'eliminazione in Europa League ai tempi supplementari contro il Bologna, la Roma proverà a reagire in campionato, dove gli ultimi risultati sono stati altrettanto negativi (due sconfitte consecutive).
Davanti ai giallorossi ci sarà il Lecce allenato dall'ex Eusebio Di Francesco, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante tre punti. Per il Lecce seconda trasferta contro una big consecutiva dopo quella con il Napoli dove è arrivata una sconfitta per 2-1.
Le scelte di Gasperini e Di Francesco per Roma-Lecce.