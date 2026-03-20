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Pellegrini Roma esultanzaGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Roma-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Koné, Wesley, Pellegrini, Zaragoza e Banda

La Roma ospita il Lecce nella trentesima giornata di Serie A: le scelte di formazione dei due allenatori.

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Dopo l'eliminazione in Europa League ai tempi supplementari contro il Bologna, la Roma proverà a reagire in campionato, dove gli ultimi risultati sono stati altrettanto negativi (due sconfitte consecutive).


Davanti ai giallorossi ci sarà il Lecce allenato dall'ex Eusebio Di Francesco, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante tre punti. Per il Lecce seconda trasferta contro una big consecutiva dopo quella con il Napoli dove è arrivata una sconfitta per 2-1.


Le scelte di Gasperini e Di Francesco per Roma-Lecce.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Nonostante i 120 minuti di Europa League Gasperini confermerà buona parte della formazione scesa in campo con il Bologna. I cambi potrebbero essere tre: il primo sulla fascia destra, dove Celik è uscito non al meglio e al suo posto è pronto Rensch. Dall'altra parte toccherà a Tsimikas vista la squalifica di Wesley. Cristante tornerà a centrocampo insieme a Pisilli (Koné out per infortunio). Dubbi sulla trequarti dove mancherà ancora Soulé; Pellegrini favorito per giocare dall'inizio, ballottaggio tra El Shaarawy e Zaragoza.


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

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  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Siebert e Tiago Gabriel sarà la coppia di difesa davanti a Falcone. Novità sulla trequarti; Coulibaly è out e si candida Gandelman per giocare al suo posto. Pierotti a destra mentre a sinistra Sottil è favorito su Banda, che comunque è a disposizione di Di Francesco dopo lo spavento avvenuto contro il Napoli. Da centravanti Stulic avanti rispetto a Cheddira.


    LECCE (4-2-3-1) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

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  • INDISPONIBILI ROMA

    Squalificati: Wesley


    Infortunati: Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, Soulé


  • INDISPONIBILI LECCE

    Squalificati: Nessuno


    Indisponibili: Berisha, Camarda, Coulibaly, Gaspar

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