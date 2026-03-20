Probabili formazioni Roma-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Koné, Wesley, Pellegrini, Zaragoza e Banda

Siebert e Tiago Gabriel sarà la coppia di difesa davanti a Falcone. Novità sulla trequarti; Coulibaly è out e si candida Gandelman per giocare al suo posto. Pierotti a destra mentre a sinistra Sottil è favorito su Banda, che comunque è a disposizione di Di Francesco dopo lo spavento avvenuto contro il Napoli. Da centravanti Stulic avanti rispetto a Cheddira.





LECCE (4-2-3-1) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.