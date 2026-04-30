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Paulo Dybala Bologna Roma 25042026Getty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Malen, Soulé, Gudmundsson e Kean

Serie A
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina

La Roma ospita la Fiorentina all’Olimpico nel posticipo del lunedì della 35ª giornata: le ultime sulle scelte di formazione di Gasperini e Vanoli.

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La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League resterà probabilmente il tema più caldo da qui al termine della stagione.

Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma si giocano i tre posti a disposizione e maggio sarà il mese decisivo.

Nel corso della 35ª giornata di Serie A, la Roma - che nelle ultime tre gare ha conquistato sette punti - ospita la Fiorentina all’Olimpico, per continuare a inseguire il sogno europeo.

Ma chi giocherà nel posticipo del lunedì? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Paolo Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Nella Roma Dybala pronto a tornare da titolare sulla trequarti dove affiancherà Soulé alle spalle di Malen. Kone recuperato e pronto a riprendersi una maglia a centrocampo. Assente lo squalificato El Aynaoui.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

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  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli con tante assenze e tanti dubbi: in caso di forfait di Kean e Piccoli, pronti Solomon e Harrison ai lati di Gumdundsson. In difesa Balbo può partire nuovamente dal 1' sulla sinistra.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

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  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI:

    El Aynaoui


    INFORTUNATI:

    Dovbyk

    Ferguson

    Pellegrini

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Fortini

    Gosens

    Kean

    Lamptey

    Parisi

    Piccoli

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