Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Malen, Soulé, Gudmundsson e Kean

La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League resterà probabilmente il tema più caldo da qui al termine della stagione.

Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma si giocano i tre posti a disposizione e maggio sarà il mese decisivo.

Nel corso della 35ª giornata di Serie A, la Roma - che nelle ultime tre gare ha conquistato sette punti - ospita la Fiorentina all’Olimpico, per continuare a inseguire il sogno europeo.

Ma chi giocherà nel posticipo del lunedì? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Paolo Vanoli.