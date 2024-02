Formazioni Napoli-Barcellona: chi gioca titolare e le ultime su Osimhen, Traoré, Cajuste, Mario Rui e Olivera

Gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League al Maradona: Napoli contro Barcellona. Le scelte del nuovo tecnico azzurro Calzona e di Xavi.

L'esordio di Francesco Calzona come capo allenatore del Napoli, dopo gli anni da secondo di Sarri e Spalletti, è di quelli da far tremare i polsi: al Diego Armando Maradona arriva il Barcellona, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli ci arriva naturalmente da sfavorito: un po' per la qualità del Barcellona, che nonostante i suoi alti e bassi rimane uno degli avversari più prestigiosi d'Europa, e molto per la stagione piena di problemi che stanno vivendo i partenopei, al secondo cambio in panchina dopo l'esonero di Walter Mazzarri e il ritorno di Calzona.

Tra Napoli-Barcellona e Barcellona-Napoli, il match di ritorno, trascorrerà quasi un mese: al Camp Nou, nella gara che deciderà la qualificata ai quarti di finale di Champions League, si giocherà infatti il 12 marzo.

Ma come scenderanno in campo Napoli e Barcellona? Quali saranno le scelte di Calzona e Xavi? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni schierate dai due allenatori.