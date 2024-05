Formazioni Monza-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Colpani, Provedel, Zaccagni e Immobile

La Lazio vuole alimentare il sogno Champions sul campo del Monza, a caccia del 10° posto in classifica: le ultime sulle formazioni e chi gioca.

Il 35° turno di Serie A mette di fronte il Monza di Raffaele Palladino e la Lazio di Igor Tudor.I brianzoli, a secco di vittorie da cinque turni, vogliono tornare al successo per tornare nella parte sinistra della classifica e prendersi il decimo posto.

Di fronte c’è un Lazio ancora in corsa per il quinto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League.La formazione biancoceleste va a caccia della quota vittoria di fila dopo quelle con Salernitana, Genoa e Verona in un rush finale in cui deve fare bottino pieno per centrare l’obiettivo.

Chi gioca titolare in Monza-Lazio? Le ultime sulle formazioni della sfida in programma alle ore 18 all’U-Power Stadium di Monza.