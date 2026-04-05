Formazioni ufficiali Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen Serie A Inter vs Roma Inter Roma

Nella domenica di Pasqua l'attenzione si sposta sullo scontro tra Inter e Roma che può essere decisivo per lo Scudetto e per la corsa Champions League: le formazioni scelte da Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini per la sfida di San Siro.

Pubblicità