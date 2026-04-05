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Lautaro InterGetty
Michael Baldoin

Formazioni ufficiali Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen

Serie A
Inter vs Roma
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Roma

Nella domenica di Pasqua l'attenzione si sposta sullo scontro tra Inter e Roma che può essere decisivo per lo Scudetto e per la corsa Champions League: le formazioni scelte da Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini per la sfida di San Siro.

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Nella domenica di Pasqua, il match che attira su di sé tutti i riflettori è senza dubbio quello tra Inter e Roma.

A San Siro, infatti, entrambe le squadre si giocano una fetta importante dei rispettivi obiettivi: lo Scudetto per i nerazzurri, la qualificazione alla prossima Champions League per i giallorossi.

Se l’Inter è chiamata a tenere a distanza Napoli e Milan, che si sfideranno nella serata di lunedì, la Roma non può permettersi di perdere terreno dal gruppone che comprende anche Como e Juventus.

Ma chi gioca nella super sfida del Meazza? Le ultime e le scelte di formazione di Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini.

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

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  • INDISPONIBILI INTER

    SQUALIFICATI:

    Carlos Augusto


    INFORTUNATI:

    Bisseck


  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno


    INFORTUNATI:

    Celik

    Dovbyk

    Dybala

    Ferguson

    Koné

    Wesley

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