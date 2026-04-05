Nella domenica di Pasqua, il match che attira su di sé tutti i riflettori è senza dubbio quello tra Inter e Roma.
A San Siro, infatti, entrambe le squadre si giocano una fetta importante dei rispettivi obiettivi: lo Scudetto per i nerazzurri, la qualificazione alla prossima Champions League per i giallorossi.
Se l’Inter è chiamata a tenere a distanza Napoli e Milan, che si sfideranno nella serata di lunedì, la Roma non può permettersi di perdere terreno dal gruppone che comprende anche Como e Juventus.
Ma chi gioca nella super sfida del Meazza? Le ultime e le scelte di formazione di Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini.