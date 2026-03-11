Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca

Palladino spera di recuperare Ederson e De Ketelaere almeno per la panchina, mentre Raspadori non ci sarà. In attacco giocherà solo uno tra Scamacca e Krstovic: alle spalle Samardzic e Zalewski, ex della gara.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.