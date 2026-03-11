Goal.com
FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca

Nella sfida tutta nerazzurra Inter e Atalanta vanno a caccia del riscatto dopo le recenti sconfitte contro Milan e Bayern Monaco: le ultime sulle formazioni ufficiali di Chivu e Palladino.

Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A si apre col derby tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta.

Entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto con la capolista che vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Milan per mantenere le distanze in vetta alla classifica proprio sui rossoneri.

Mentre la formazione orobica è reduce dal pesantissimo 1-6 subito nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.

Ma chi gioca titolare Inter-Atalanta? Le ultime sulle formazioni di Chivu e Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu non avrà sicuramente Calhanoglu e Lautaro Martinez, mentre Bastoni è in dubbio per la contusione alla tibia subita nel derby. Se non dovesse recuperare giocherà Carlos Augusto. Possibile il ritorno dal 1' di Dumfries al posto di Luis Henrique, in attacco rientra Marcus Thuram dopo l'influenza.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.


  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino spera di recuperare Ederson e De Ketelaere almeno per la panchina, mentre Raspadori non ci sarà. In attacco giocherà solo uno tra Scamacca e Krstovic: alle spalle Samardzic e Zalewski, ex della gara.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.


  • INDISPONIBILI INTER

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Calhanoglu
    • Lautaro Martinez

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • De Ketelaere
    • Ederson
    • Raspadori
