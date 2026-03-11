Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca

Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A si apre col derby tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta.
Entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto con la capolista che vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Milan per mantenere le distanze in vetta alla classifica proprio sui rossoneri.
Mentre la formazione orobica è reduce dal pesantissimo 1-6 subito nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.
Ma chi gioca titolare Inter-Atalanta? Le ultime sulle formazioni di Chivu e Palladino.