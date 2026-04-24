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Diao ComoGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Genoa-Como: chi gioca titolare e le ultime su Norton-Cuffy, Baldanzi, Diao, Nico Paz e Douvikas

Serie A
Genoa vs Como
Genoa
Como

Il Genoa cerca di risalire ancora di più la classifica dopo essersi garantita la salvezza: il Como vuole reagire e rimanere nella corsa Champions.

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Due dei principali allenatori emergenti si sfideranno sabato allo Stadio Luigi Ferraris dove il Genoa ospiterà il Como. Da una parte Daniele De Rossi e dall'altra Cesc Fabregas.


Le due squadre stanno vivendo momenti opposti, almeno nell'umore visto che i rossoblù si sono ormai garantiti la salvezza con gli ultimi risultati mentre il Como è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter e da un solo punto in tre gare di campionato che ha allontanato i lombardi dal quarto posto valido per qualificarsi in Champions League.


Di seguito le scelte di De Rossi e Fabregas per Genoa-Como, partita in programma domenica alle ore 15

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Un rientro nel Genoa ovvero quello di Ellertsson, squalificato nell'ultima partita. Non si tocca la difesa rossoblù mentre a centrocampo Frendrup e Malinowskyi comporranno la mediana. Colombo da centravanti; a supporto Baldanzi e Vitinha che è in vantaggio rispetto ad Ekhator.


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.


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  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Fabregas opterà per qualche cambiamento rispetto alla Coppa Italia, partendo modulo e dal ritorno della difesa a quattro. Moreno e Smolcic si giocano il posto con Van der Brempt e Valle. Torna titolare Diao che non era al meglio negli ultimi giorni, per il resto scelte confermate in attacco. Douvikas al centro, Paz e Baturina a completare la trequarti.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

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  • INDISPONIBILI GENOA

    Infortunati: Norton-Cuffy, Siegrist


    Squalificati: nessuno

  • INDISPONIBILI COMO

    Infortunati: Addai, Lahdo, Sergi Roberto, Vojvoda


    Squalificati: nessuno

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