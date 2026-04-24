Probabili formazioni Genoa-Como: chi gioca titolare e le ultime su Norton-Cuffy, Baldanzi, Diao, Nico Paz e Douvikas

Due dei principali allenatori emergenti si sfideranno sabato allo Stadio Luigi Ferraris dove il Genoa ospiterà il Como. Da una parte Daniele De Rossi e dall'altra Cesc Fabregas.





Le due squadre stanno vivendo momenti opposti, almeno nell'umore visto che i rossoblù si sono ormai garantiti la salvezza con gli ultimi risultati mentre il Como è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter e da un solo punto in tre gare di campionato che ha allontanato i lombardi dal quarto posto valido per qualificarsi in Champions League.





Di seguito le scelte di De Rossi e Fabregas per Genoa-Como, partita in programma domenica alle ore 15