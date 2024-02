Formazioni Genoa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Messias, Koopmeiners, Scamacca e Miranchuk

Genoa e Atalanta si sfidano nella partita del tardo pomeriggio domenicale: le ultime sulle scelte di formazione di Gilardino e Gasperini.

Il Genoa per continuare a stupire, l'Atalanta per tenersi stretto il sogno Champions League: al Ferraris si affrontano due realtà che, ognuna con i propri obiettivi, sono tra le più positive della prima parte della stagione.

Il Genoa di Alberto Gilardino ha un'ottimo margine sulla zona retrocessione e non perde da due mesi esatti, 0-1 a Monza. L'Atalanta dell'ex Gian Piero Gasperini, quarta in classifica e in piena corsa per un posto in Champions, ha vinto le ultime quattro partite compresa quella di Coppa Italia in casa del Milan.

Ma come giocheranno Genoa e Atalanta, di fronte nella partita delle 18? Tutte le scelte di Gilardino e Gasperini per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo al Ferraris.