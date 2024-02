Arnautovic guida l'Inter delle seconde linee: mercoledì c'è il recupero con l'Atalanta, così domenica a Lecce qualche big riposerà.

Dopo la faticosa vittoria di misura ottenuta contro l'Atletico Madrid, l'Inter prepara un grande turnover.

L'obiettivo di Inzaghi, con una partita in meno e a +9 dalla Juventus seconda, è quello di recuperare quante più energie possibili dopo le fatiche di Champions. Soprattutto perché mercoledì prossimo è in programma un altro impegno infrasettimanale importante: a San Siro arriverà l'Atalanta, quarta forza in classifica e al top della forma.

Così, nella trasferta di Lecce, qualche big resterà fuori, facendo spazio alle seconde linee che si sono dimostrate all'altezza anche nella notte più importante.