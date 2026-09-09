Fiorentina "inallenabile" per Grosso, il confronto con Paratici prima dell'esonero: "Se mi vuoi bene, mandami via"

Il divorzio tra Fabio Grosso e la Fiorentina è stato il primo vero scossone della Serie A 2026-2027.
Inaspettato soprattutto per quelle che erano le premesse di inizio stagione, ma inevitabile stando ai retroscena rivelati dopo l'esonero.
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Il divorzio tra Fabio Grosso e la Fiorentina è stato il primo vero scossone della Serie A 2026-2027.
Inaspettato soprattutto per quelle che erano le premesse di inizio stagione, ma inevitabile stando ai retroscena rivelati dopo l'esonero.
Subito dopo la sconfitta interna col Torino, ci sarebbe stato un duro confronto tra Grosso e il ds viola Paratici, comunque orientato a confermare la fiducia al tecnico perlomeno fino alla sosta.
Grosso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe definito la Fiorentina come una squadra "inallenabile". Nonostante i 12 giocatori acquistati e gli oltre 130 milioni spesi, Grosso si è trovato per le mani una rosa che per caratteristiche non rispecchia la sua idea di gioco, specie sugli esterni d'attacco.
Questa la frase che Grosso avrebbe rivolto a Paratici durante il confronto.
Un punto di non ritorno per l'ex allenatore del Sassuolo, ormai sfiduciato e convinto di non poter raggiungere i risultati sperati con quell'organico.
Grosso avrebbe riferito a Paratici di non sentirsela più di allenare la Fiorentina, perché totalmente in rotta con il gruppo, al punto da valutare l'idea di non presentarsi agli allenamenti.
Nonostante questo, però, Grosso non si sarebbe dimesso di sua sponte ed è per questo motivo Paratici ha seguito la strada più drastica, quella dell'esonero diretto, nonostante fosse stato lui stesso a sceglierlo come allenatore ideale per la Fiorentina.
La Fiorentina sta adesso valutando se ci sono gli estremi per valutare il licenziamento per giusta causa.
Secondo la società ci sarebbero stati alcuni comportamenti da parte di Grosso che avrebbero violato i suoi obblighi contrattuali.
Si va dunque verso l'azione disciplinare, l'epilogo peggiore per una storia che sembrava potesse essere decisamente più duratura.
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