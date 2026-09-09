Fiorentina "inallenabile" per Grosso, il confronto con Paratici prima dell'esonero: "Se mi vuoi bene, mandami via"

Questa la frase che Grosso avrebbe rivolto a Paratici durante il confronto.

Un punto di non ritorno per l'ex allenatore del Sassuolo, ormai sfiduciato e convinto di non poter raggiungere i risultati sperati con quell'organico.

Grosso avrebbe riferito a Paratici di non sentirsela più di allenare la Fiorentina, perché totalmente in rotta con il gruppo, al punto da valutare l'idea di non presentarsi agli allenamenti.

Nonostante questo, però, Grosso non si sarebbe dimesso di sua sponte ed è per questo motivo Paratici ha seguito la strada più drastica, quella dell'esonero diretto, nonostante fosse stato lui stesso a sceglierlo come allenatore ideale per la Fiorentina.