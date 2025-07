Il piano della FIFA per il calendario del calcio: ferie e ore minime da una partita all'altra, quanto si riposeranno i giocatori

Troppe partite e poco riposo, la FIFA risponde alle preoccupazioni dei giocatori: le novità dopo l'incontro.

Mai come la stagione appena conclusa, terminata ufficialmente con la finale del Mondiale per Club il 13 luglio, è stata impegnativa per molte squadre e i giocatori che ne facevano parte.

Oltre alla competizione negli Stati Uniti infatti c'è stata la prima edizione della nuova Champions League, con almeno due partite in più per ogni squadra. Uno scenario che ha alimentato le polemiche legate al calendario troppo affollato e acceso il dibattito sulla questione.

La FIFA sta valutando alcuni aspetti per fare fronte alla questione e il presidente, Gianni Infantino ha tenuto un incontro chiave aa New York, alla vigilia della finale del Mondiale tra Chelsea e PSG.

Oltre alle settimane di ferie per ogni giocatore, per cui c'era una richiesta specifica da Fifpro (sindacato internazionale dei calciatori), si è parlato di quante ore devono passare da una partita all'altra.