Fantacalcio: le migliori coppie di portieri per la Serie A 2026/27, gli abbinamenti più interessanti

Abbassiamo il costo, ma il rendimento potrebbe essere sorprendente: Caprile è uno dei top portieri per media-voto e la sua fama da pararigori stuzzica e non poco. Stankovic è stato uno dei migliori portieri della Serie B e si candida a un ruolo da protagonista anche in Serie A. L'abbinamento è interessante: anche in questo caso solo in 6 occasioni Cagliari e Venezia giocheranno entrambe in trasferta.