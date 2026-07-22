Guai a sottovalutare l'importanza dei portieri nella costruzione della vostra rosa al fantacalcio. Per chi decide di non puntare sul terzetto di una big ma cerca di perfezionare anche la scelta dei portieri, vi proponiamo le coppie migliori da formare tra i pali in vista del campionato 2026/27, escludendo ovviamente gli incroci di squadre della stessa città (Juventus-Torino, Inter-Milan, Lazio-Roma), unici ad offrire l'alternanza perfetta.
Fantacalcio: le migliori coppie di portieri per la Serie A 2026/27, gli abbinamenti più interessanti
BUTEZ-DE GEA
Dando per assodato che i portieri di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma sono solitamente, insieme a Carnesecchi, i più pagati in sede d'asta, quest'ann anche per Butez, vista la grande stagione del Como nello scorso anno, si rischia di spendere tanti crediti. Ma se il prezzo dovesse restare abbordabile, una scelta saggia potrebbe essere quella di affiancare al francese un altro portiere di media-alta fascia come De Gea: solo 6 infatti le occasioni in tutto il campionato in cui NON avrete un portiere che gioca in casa.
CAPRILE+STANKOVIC
Abbassiamo il costo, ma il rendimento potrebbe essere sorprendente: Caprile è uno dei top portieri per media-voto e la sua fama da pararigori stuzzica e non poco. Stankovic è stato uno dei migliori portieri della Serie B e si candida a un ruolo da protagonista anche in Serie A. L'abbinamento è interessante: anche in questo caso solo in 6 occasioni Cagliari e Venezia giocheranno entrambe in trasferta.
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SASSUOLO-PARMA
Calendario alla mano gli incroci migliori li offre il Sassuolo di Aquilani, dove c'è ancora incertezza su chi sarà il portiere titolare: la migliore combinazione è con il Parma, garantendo per 34 giornate su 38 la certezza di avere almeno un portiere in casa.
PARMA-LECCE
Più rischioso probabilmente l'abbinamento tra lo stesso Parma e il Lecce: se dovesse restare Falcone in Salento allora sarebbe un'opzione molto interessante, visto che anche gialloblu e giallorossi giocheranno entrambe in trasferta in sole 4 occasioni in tutto il campionato.
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LAZIO-TORINO
Chiudiamo con la Lazio: la coppia Mandas-Motta non va separata, ma come terzo possiamo pensare di provare a prendere il titolare del Torino, che ha solo 6 partite in contemporanea in trasferta. Più costosa l'opzione De Gea.
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