Fantacalcio 2026/27 portieri titolari, secondi e terzi delle venti squadre di Serie A

Dalla Juventus al Milan, dall'Inter al Napoli, dalla Roma alla Lazio, passando per tutte le altre: chi sono i portieri titolari delle 20 squadre di Serie A?
Non solo: in vista dell'asta del Fantacalcio è fondamentale capire le gerarchie complete, dunque anche i secondi e i terzi a disposizione dei rispettivi allenatori.
Ecco dunque l'elenco dei portieri titolari e delle loro riserve verso l'inizio della Serie A 2026/2027.
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