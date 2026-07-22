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Fantacalcio 2026/27 portieri titolari, secondi e terzi delle venti squadre di Serie A

Fantacalcio
Serie A

Chi sono i titolari, i secondi e i terzi portieri della Serie A? La lista completa, squadra per squadra, in ottica asta fantacalcio.

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Dalla Juventus al Milan, dall'Inter al Napoli, dalla Roma alla Lazio, passando per tutte le altre: chi sono i portieri titolari delle 20 squadre di Serie A?

Non solo: in vista dell'asta del Fantacalcio è fondamentale capire le gerarchie complete, dunque anche i secondi e i terzi a disposizione dei rispettivi allenatori.

Ecco dunque l'elenco dei portieri titolari e delle loro riserve verso l'inizio della Serie A 2026/2027.


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  • PORTIERI ATALANTA FANTACALCIO

    -Primo portiere Atalanta: Carnesecchi

    -Secondo portiere Atalanta: Sportiello

    -Terzo portiere Atalanta: Rossi

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  • PORTIERI BOLOGNA FANTACALCIO

    -Primo portiere Bologna: Skorupski

    -Secondo portiere Bologna: Pessina

    -Terzo portiere Bologna: Giacomone

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  • PORTIERI CAGLIARI FANTACALCIO

    -Primo portiere Cagliari: Caprile

    -Secondo portiere Cagliari: Sherri

    -Terzo portiere Cagliari: Radunovic

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  • PORTIERI COMO FANTACALCIO

    -Primo portiere Como: Butez

    -Secondo portiere Como: Tornqvist

    -Terzo portiere Como: Vigorito

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  • PORTIERI FIORENTINA FANTACALCIO

    -Primo portiere Fiorentina: De Gea

    -Secondo portiere Fiorentina: Christensen

    -Terzo portiere Fiorentina: Lezzerini

  • PORTIERI FROSINONE FANTACALCIO

    -Primo portiere Frosinone: Palmisani

    -Secondo portiere Frosinone: Desplanches

    -Terzo portiere Frosinone: Lolic

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  • PORTIERI GENOA FANTACALCIO

    -Primo portiere Genoa: Bijlow

    -Secondo portiere Genoa: Sommariva

    -Terzo portiere Genoa: Stolz

  • PORTIERI INTER FANTACALCIO

    -Primo portiere Inter: Martinez

    -Secondo portiere Inter: Provedel

    -Terzo portiere Inter: Di Gennaro

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  • PORTIERI JUVENTUS FANTACALCIO

    -Primo portiere Juventus: Di Gregorio

    -Secondo portiere Juventus: Perin

    -Terzo portiere Juventus: Pinsoglio

  • PORTIERI LAZIO FANTACALCIO

    -Primo portiere Lazio: Motta

    -Secondo portiere Lazio: Mandas

    -Terzo portiere Lazio: Renzetti

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  • PORTIERI LECCE FANTACALCIO

    -Primo portiere Lecce: Falcone

    -Secondo portiere Lecce: Fruchtl

    -Terzo portiere Lecce: Samooja

  • PORTIERI MILAN FANTACALCIO

    -Primo portiere Milan: Maignan

    -Secondo portiere Milan: Terracciano

    -Terzo portiere Milan: Torriani

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  • PORTIERI MONZA FANTACALCIO

    -Primo portiere Monza: Thiam

    -Secondo portiere Monza: Pizzignacco

    -Terzo portiere Monza: Strajnar

  • PORTIERI NAPOLI FANTACALCIO

    -Primo portiere Napoli: Milinkovic-Savic

    -Secondo portiere Napoli: Meret

    -Terzo portiere Napoli: Contini

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  • PORTIERI PARMA FANTACALCIO

    -Primo portiere Parma: Suzuki

    -Secondo portiere Parma: Corvi

    -Terzo portiere Parma: Daffara

  • PORTIERI ROMA FANTACALCIO

    -Primo portiere Roma: Svilar

    -Secondo portiere Roma: Gollini

    -Terzo portiere Roma: Vasquez

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  • PORTIERI SASSUOLO FANTACALCIO

    -Primo portiere Sassuolo: Muric

    -Secondo portiere Sassuolo: Turati

    -Terzo portiere Sassuolo: Zacchi

  • PORTIERI TORINO FANTACALCIO

    -Primo portiere Torino: Paleari

    -Secondo portiere Torino: Israel

    -Terzo portiere Torino: Siviero

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  • PORTIERI UDINESE FANTACALCIO

    -Primo portiere Udinese: Okoye

    -Secondo portiere Udinese: Padelli

    -Terzo portiere Udinese: Piana

  • PORTIERI VENEZIA FANTACALCIO

    -Primo portiere Venezia: Stankovic

    -Secondo portiere Venezia: Grandi

    -Terzo portiere Venezia: Pozzi

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