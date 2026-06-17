Fair Play Finanziario UEFA: Inter e Milan fuori dal settlement agreement, Roma multata

La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha completato la valutazione dei club soggetti a un accordo transattivo che prevedeva il raggiungimento di specifici obiettivi di guadagno nel settore calcistico per la stagione 2025/26.





I dettagli relativi a tali accordi transattivi sono disponibili qui, qui e qui.





Nel condurre la propria valutazione, la Prima Camera del CFCB ha tenuto conto del significativo e inatteso crollo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali, che ha colpito i club francesi nella stagione 2025/26 e che continuerà a influenzarli anche nella stagione 2026/27.





L'Olympique de Marseille (FRA) non ha raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, non essendo riuscito a rispettare la normativa sugli introiti nel settore calcistico per la stagione 2025/26 (ovvero, per i periodi di riferimento che si concluderanno nel 2023, 2024 e 2025). Tenuto conto della limitata portata dell'infrazione e del suddetto crollo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali, la Prima Camera della CFCB ha imposto al club le seguenti misure disciplinari:





- l'esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe nelle prossime tre stagioni, a meno che il club non rispetti l'obiettivo di ricavi derivanti dal calcio nella stagione 2026/27;





- la limitazione della possibilità di tesserare nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27; e





- una multa di 6 milioni di euro.





La Prima Camera della CFCB ha inoltre constatato che l'Olympique de Marseille ha violato la regola relativa al costo della rosa, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025. Tenuto conto dell'eccesso di costo della rosa, al club è stata inflitta un'ulteriore multa di 4 milioni di euro.









Per quanto riguarda i club ancora soggetti ad un accordo transattivo, l'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025, al club è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro.





Infine, AC Milan (ITA), AS Monaco FC (FRA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Royal Antwerp FC (BEL) e Trabzonspor A.Ş. (TUR) hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, conformandosi alla regola dei ricavi del calcio nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di rendicontazione che si concluderanno nel 2023, 2024 e 2025) e sono quindi usciti dal regime transattivo.





La Prima Camera continuerà a monitorare i club ancora soggetti ad un accordo transattivo durante la stagione 2026/27.