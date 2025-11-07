Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus: Ferrero presidente, entra Comolli, Garino per Tether

"L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2028 e ha stabilito in 9 il numero dei suoi componenti.

Sulla base della lista presentata da parte del socio Exor N.V. (“Exor”) (titolare di una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale e al 78,9% dei diritti di voto) e di una lista presentata da parte del socio Tether Investments S.A. de C.V. (“Tether”) (titolare di una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale e al 7,0% dei diritti di voto), sono stati nominati consiglieri: (i) Antonio Belloni(*),(ii) Gianluca Ferrero, (iii) Guido de Boer, (iv) Damien Comolli, (v) Laura Cappiello(*), (vi) Fioranna Vittoria Negri(*), (vii) Kerstin Andrea Lutz(*), (viii) Diva Moriani(*) e (ix) Francesco Garino(*).

Si precisa che i primi otto consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dal socio Exor (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 92,0% del totale dei diritti di voto in assemblea) e che il nono consigliere è stato tratto dalla lista presentata dal socio Tether (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 8,0% del totale dei diritti di voto in assemblea).

Gli amministratori e le amministratrici contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance. I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Organi di Amministrazione e Controllo). Sulla base delle dichiarazioni rese, non risultano consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina.

L’Assemblea ha deliberato di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".