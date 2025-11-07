Pubblicità
Damien Comolli JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus: Ferrero presidente, entra Comolli, Garino per Tether

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i membri del nuovo cda bianconero: il presidente sarà Gianluca Ferrero, novità Comolli, Garino in rappresentanza di Tether.

Giornata chiave per il progetto Juventus.

L'Assemblea degli Azionisti ha eletto e formato il nuovo Consiglio di Amministrazione, decretando l'ingresso di Damien Comolli.

L'attuale direttore generale andrà ad affiancare altri 8 membri, tra i quali figurano Gianluca Ferrero (nominato presidente) e il primo ed unico rappresentante di Tether Investments: Francesco Garino.


  • COMOLLI AD AL POSTO DI SCANAVINO

    Tra le novità principali, dunque, figura l'ingresso nel nuovo cda da parte di Comolli: il dirigente francese, arrivato in estate dopo aver lasciato il Tolosa, dovrebbe diventare il nuovo amministratore delegato della Juve al posto di Maurizio Scanavino.

  • NEW ENTRY PER TETHER

    New entry anche per quanto riguarda Tether, secondo azionista alle spalle di Exor (65,4%) in possesso dell'11,5% delle quote del club: a farsi portavoce del gruppo, all'interno del nuovo Consiglio d'Amministrazione, come detto sarà Garino.

    Alle loro spalle, a completare la torta, Flottante (14,4%, percentuale di azioni non detenuta da azionisti di controllo e che viene scambiata liberamente sul mercato, rendendo la Juve un'azienda quotata in borsa ) e Lindsell (8,7%). 

  • LA NOTA DI TETHER SU GARINO NEL CDA

    "Tether - si legge nella nota diffusa dal gruppo - è lieta di annunciare la nomina del Dott. Francesco Garino nel Consiglio di Amministrazione della Juventus.

    Tifoso bianconero da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino, il Dott. Garino porta con sé profonde radici locali e una vasta esperienza professionale che saranno al servizio dei tifosi e della comunità del club.Sebbene la Juventus rimanga uno dei club calcistici più iconici al mondo, Tether si è sempre battuta per una governance più solida, una maggiore responsabilità e un coinvolgimento più trasparente con gli azionisti di minoranza.

    Il risultato odierno evidenzia le sfide in corso nell'attuale struttura di governance del club e la sua riluttanza a interagire in modo trasparente con i tifosi e gli azionisti di minoranza.

    Tether non vede l'ora di lavorare in modo costruttivo con il consiglio di amministrazione per contribuire a garantire che la Juventus prosperi sia dentro che fuori dal campo. Insieme, puntiamo a "rendere la Juventus di nuovo grande".

  • FERRERO PRESIDENTE

    Il volto di spicco del cda Juve sarà infine Ferrero, eletto presidente col 99,98% dei voti favorevoli: contrari 0,0088%, astenuti 0,0106%, non votanti 0,0018%.

  • NUOVO CDA JUVE: I NOMI

    • Antonio Belloni
    • Laura Cappiello
    • Damien Comolli
    • Guido de Boer
    • Gianluca Ferrero (presidente)
    • Fioranna Vittoria Negri
    • Kerstin Andrea Lutz
    • Diva Moriani
    • Francesco Garino

  • IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVENTUS SUL NUOVO CDA

    "L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2028 e ha stabilito in 9 il numero dei suoi componenti.

    Sulla base della lista presentata da parte del socio Exor N.V. (“Exor”) (titolare di una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale e al 78,9% dei diritti di voto) e di una lista presentata da parte del socio Tether Investments S.A. de C.V. (“Tether”) (titolare di una partecipazione pari all’11,5% del capitale sociale e al 7,0% dei diritti di voto), sono stati nominati consiglieri: (i) Antonio Belloni(*),(ii) Gianluca Ferrero, (iii) Guido de Boer, (iv) Damien Comolli, (v) Laura Cappiello(*), (vi) Fioranna Vittoria Negri(*), (vii) Kerstin Andrea Lutz(*), (viii) Diva Moriani(*) e (ix) Francesco Garino(*).

    Si precisa che i primi otto consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dal socio Exor (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 92,0% del totale dei diritti di voto in assemblea) e che il nono consigliere è stato tratto dalla lista presentata dal socio Tether (che ha ricevuto voti favorevoli pari al 8,0% del totale dei diritti di voto in assemblea).

    Gli amministratori e le amministratrici contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance. I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Organi di Amministrazione e Controllo). Sulla base delle dichiarazioni rese, non risultano consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina.

    L’Assemblea ha deliberato di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".

