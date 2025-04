Eintracht-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ritorno dei quarti di Europa League dopo l'andata giocata a Londra: è finita 1-1, tutto sulla sfida europea.

Uno dei quarti di finale di Europa League mette contro Eintracht Francoforte e Tottenham: dopo l'andata giocata in casa degli Spurs ecco il ritorno in Germania.

Nei primi 90 minuti la sfida è terminata in pareggio per 1-1 con i goal di Ekitike per gli ospiti e la rete di Pedro Porro per il Tottenham.

Si tratta di uno dei quarti di finale più equilibrati, soprattutto dopo quanto successo nella gara di andata.

Di seguito dove vedere la partita e le probabili formazioni.