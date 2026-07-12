Il Milan piomba su Ederson. Il club rossonero può clamorosamente iniziare una trattativa con l'Atalanta per provare a portare alla corte di Ruben Amorim il centrocampista brasiliano classe 1999, per il quale è saltato il trasferimento al Manchester United, dopo che non è arrivato l'ok da parte del club inglese alle visite mediche del 26enne, reduce dal Mondiale con la maglia della Selecao di Carlo Ancelotti.
Ederson, ora c'è il Milan: contatti con l'Atalanta dopo il mancato passaggio al Manchester United
LA RICHIESTA DELL'ATALANTA E LA SCADENZA DI CONTRATTO
Il club rossonero ha preso contatto con i rappresentanti di Ederson e sa che l'Atalanta chiede 50 milioni di euro per il centrocampista brasiliano, la cifra a cui lo aveva ceduto in Premier League, nonostante la scadenza di contratto nel 2027 possa far abbassare le pretese economiche. La notizia è che ancora non possiamo parlare di una trattativa tra i club, ma c'è stata una discussione con gli agenti dell'ex Salernitana, scoperto da Walter Sabatini.
JASHARI E RICCI, IL GRDIMENTO DELLA DEA
Il motivo risiede soprattutto nel fatto che il nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim, apprezza moltissimo Ederson, centrocampista duttile e bravo nella doppia fase, un profilo ritenuto da Milan, per inserirlo in un reparto che conta già la presenza di Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Samuele Ricci: proprio lo svizzero, valutato almeno 30 milioni, e l'ex Torino, interessano all'Atalanta, anche se non ci sono ipotesi di scambi in corso. Nessuna trattativa al momento, ma l'idea di provarci esiste.
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"EDERSON E' SANO": L'IDEA RINNVO
Ederson ha già lasciato l'Inghilterra e Londra, ora è in vacanza dopo il Mondiale, in relax con la famiglia, con dispiacere, perché avrebbe voluto giocare con il Manchester United, in Premier League, e tornare in Champions League. proprio l'Atalanta è pronto a riaccoglierlo, considera il brasiliano totalmente sano, sempre presente e disponibile: per questo il club bergamasco ha pronta un'offerta di rinnovo da riformulare e presentare nei prossimi giorni.
L'IDEA DI EDERSON, IL PLACET DI AMORIM
L'idea è blindare Ederson, che ha solo un anno di contratto, per poi poterlo trattare con maggiore tranquillità sul mercato, oltre a offrire una conferma della propria certezza sulle condizioni fisiche del classe 2000. Per questo Giuntoli è pronto a presentare il rinnovo, ma bisognerà capire cosa vuole fare il ragazzo. In questa vicenda va detto che un anno e pochi mesi fa nelle riunioni di mercato con il Manchester United il nome di Ederson era molto apprezzato proprio da Amorim. I due si potrebbero finalmente ritrovare proprio nella Milano rossonera.
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