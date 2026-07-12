Ederson, ora c'è il Milan: contatti con l'Atalanta dopo il mancato passaggio al Manchester United

Ederson ha già lasciato l'Inghilterra e Londra, ora è in vacanza dopo il Mondiale, in relax con la famiglia, con dispiacere, perché avrebbe voluto giocare con il Manchester United, in Premier League, e tornare in Champions League. proprio l'Atalanta è pronto a riaccoglierlo, considera il brasiliano totalmente sano, sempre presente e disponibile: per questo il club bergamasco ha pronta un'offerta di rinnovo da riformulare e presentare nei prossimi giorni.







