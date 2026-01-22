Pubblicità
Edin Dzeko FiorentinaGetty Images
Nino Caracciolo

Dzeko allo Schalke 04, è ufficiale: il termini dell’accordo con la Fiorentina e il contratto

Dopo solo sei mesi Dzeko lascia la Fiorentina e si trasferisce allo Schalke 04, seconda serie tedesca: ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Tutti i dettagli dell’operazione.

Riparte dalla 2.Bundesliga la carriera di Edin Dzeko. Dopo la breve e negativa parentesi con la Fiorentina, club in cui si era trasferito la scorsa estate, l’attaccante bosniaco lascia l’Italia e la Serie A e firma con i tedeschi dello Schalke 04.

Il trasferimento è divenuto ufficiale come annunciato da entrambi i club con un comunicato sui rispettivi canali social, con Dzeko che ha siglato un contratto fino al termine della stagione.

Ma con che formula si è trasferito Dzeko allo Schalke 04? Quanto incassa la Fiorentina dalla sua cessione? Tutti i dettagli del trasferimento.

  • LASCIA LA FIORENTINA DOPO SEI MESI

    “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all' F.C. Schalke 04”, si legge nel comunicato della squadra viola. Arrivato in estate a parametro zero, Dzeko ha disputato 18 partite tra tutte le competizioni (per un totale di 722’ in campo) realizzando solo due goal, uno nelle qualificazioni di Conference League e uno nella fase a gironi della competizione.

  • IL CONTRATTO CON LO SCHALKE

    “Rinforzo di alto profilo per l'attacco: l'FC Schalke 04 ingaggia l'attaccante di esperienza internazionale Edin Džeko per le restanti 16 partite della stagione 2025/2026”. Come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club tedesco, Dzeko (39 anni) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

  • I TERMINI DELL’ACCORDO FIORENTINA-SCHALKE

    Dzeko lascia la Fiorentina per trasferirai allo Schalke 04 a titolo gratuito: dalla sua cessione, infatti, la società viola non incasserà nessun corrispettivo economico. Fiorentina che però risparmierà l’ingaggio da 1.8 milioni che percepiva il calciatore.

  • MAGLIA NUMERO 10

    Allo Schalke 04 Edin Dzeko indosserà la maglia numero 10. “Fin dall'interesse iniziale, ho seguito molto intensamente lo Schalke e ho guardato diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con Miron Muslic come allenatore e, naturalmente, con Nikola Katic, sono stati molto buoni. Non vedo l’ora di giocare davanti nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi”, afferma Džeko.

0