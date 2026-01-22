Dzeko allo Schalke 04, è ufficiale: il termini dell’accordo con la Fiorentina e il contratto

Riparte dalla 2.Bundesliga la carriera di Edin Dzeko. Dopo la breve e negativa parentesi con la Fiorentina, club in cui si era trasferito la scorsa estate, l’attaccante bosniaco lascia l’Italia e la Serie A e firma con i tedeschi dello Schalke 04.
Il trasferimento è divenuto ufficiale come annunciato da entrambi i club con un comunicato sui rispettivi canali social, con Dzeko che ha siglato un contratto fino al termine della stagione.
Ma con che formula si è trasferito Dzeko allo Schalke 04? Quanto incassa la Fiorentina dalla sua cessione? Tutti i dettagli del trasferimento.