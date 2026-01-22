Dzeko allo Schalke 04, è ufficiale: il termini dell’accordo con la Fiorentina e il contratto

Allo Schalke 04 Edin Dzeko indosserà la maglia numero 10. “Fin dall'interesse iniziale, ho seguito molto intensamente lo Schalke e ho guardato diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con Miron Muslic come allenatore e, naturalmente, con Nikola Katic, sono stati molto buoni. Non vedo l’ora di giocare davanti nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi”, afferma Džeko.