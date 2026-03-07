Dybala fermo fino al rush finale: un'ultima mano alla Roma prima del probabile saluto

Due goal e tre assist in diciasette partite. Gasperini non è riuscito a puntare su Dybala nella sua prima stagione alla guida della Roma e non lo potrà fare per quasi tutto il resto dell'annata. L'operazione al ginocchio, infatti, terrà fuori il giallorosso per un altro mese e mezzo, il che significa che - pensando in maniera positiva considerando il tipo di infortunio e le tante ricadute - l'ex Juventus tornerà in campo solamente a fine aprile.

In scadenza contrattuale e con un rinnovo quanto mai difficile, Dybala potrebbe salutare la Roma dopo aver contribuito al rush finale dell'annata: la sensazione, infatti, è che l'argentino giocherà le ultime gare con i giallorossi prima di lasciare la Capitale e magari tornare in Argentina, con la maglia del Boca. La questione futuro lontano dalla Serie A è tutta da definire, ma un prolungamento appare sempre meno probabile.

Il discorso rinnovo non è stato praticamente affrontato e a meno di sorprese dell'ultima ora non sarà una priorità per le due parti, vuoi per l'infortunio e lo stop, vuoi per le strade sempre più parallele.