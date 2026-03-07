Goal.com
Dybala Roma desktopGetty Images
Francesco Schirru

Dybala fermo fino al rush finale: un'ultima mano alla Roma prima del probabile saluto

Operato, Dybala dovrà stare fermo per un mese e mezzo: qualora la Roma riesca a superare le prossime fasi di Europa League, potrebbe ritrovarlo per la fase decisiva del torneo, così come per la battaglia finale per tornare in Champions League.

Due goal e tre assist in diciasette partite. Gasperini non è riuscito a puntare su Dybala nella sua prima stagione alla guida della Roma e non lo potrà fare per quasi tutto il resto dell'annata. L'operazione al ginocchio, infatti, terrà fuori il giallorosso per un altro mese e mezzo, il che significa che - pensando in maniera positiva considerando il tipo di infortunio e le tante ricadute - l'ex Juventus tornerà in campo solamente a fine aprile.

In scadenza contrattuale e con un rinnovo quanto mai difficile, Dybala potrebbe salutare la Roma dopo aver contribuito al rush finale dell'annata: la sensazione, infatti, è che l'argentino giocherà le ultime gare con i giallorossi prima di lasciare la Capitale e magari tornare in Argentina, con la maglia del Boca. La questione futuro lontano dalla Serie A è tutta da definire, ma un prolungamento appare sempre meno probabile.

Il discorso rinnovo non è stato praticamente affrontato e a meno di sorprese dell'ultima ora non sarà una priorità per le due parti, vuoi per l'infortunio e lo stop, vuoi per le strade sempre più parallele.

  • CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

    Questo tipo di infortuni non permette di avere una visione chiara, ma Dybala potrebbe tornare in campo per le eventuali semifinali di Europa League. Qualora la Roma superi gli ottavi contro il Bologna e dunque anche i quarti, l'argentino, in teoria, sarebbe nuovamente a disposizione per le gare che dopo poche annate potrebbero valere la finalissima.

    Una finalissima che Dybala ha perso nel 2023, nonostante un suo goal: le lacrime al termine della lotteria dei rigori sono rimaste chiare nella mente dei tifosi giallorossi e chiudere il ciclo capitolino riscattando quel momento rappresenterebbe un bel completamento della sua storia a Roma.

    La parte finale della primavera calcistica potrebbe inoltre aprire alla Champions League: difficilmente i giallorossi, la Juventus, il Como o l'Atalanta riusciranno ad ottenere un pass certo prima del ritorno di Dybala, che sbarcherebbe nuovamente in campo nel momento più importante.

  • UN GRAN PECCATO

    I tifosi della Roma, ma con loro anche gli amanti del bel calcio, pensano sia un gran peccato che Dybala si sia fermato proprio nel momento dell'arrivo di Malen.

    La gara contro il Torino aveva dimostrato che con un buon partner d'attacco, con qualcuno con cui si intende, l'argentino può ancora divertirsi e far divertire.

    Da urlo nel match contro i granata (goal e assist), Dybala ha giocato solo contro il Milan, senza grossi alti e bassi, per poi cadere nel vortice di un nuovo infortunio. Per il quale è stato necessaria l'operazione.

  • IL FUTURO DI DYBALA

    Qualora, come sembra, il rinnovo oltre il 30 giugno 2026 non dovesse arrivare, la strada più probabile per Dybala sarebbe quella di un ritorno in patria, magari al Boca Juniors.

    Si parla da un po' di tempo dell'approdo a Buenos Aires, in una delle due grandi locali. 

    Prima di lasciare l'Argentina per giocare nel Palermo e dunque con Roma e Juventus, Dybala ha militato solamente nell'Instituto, e a 32 anni potrebbe essere arrivato il momento di confrontarsi con il calcio d'alto livello della sua nazione, magari andando alla ricerca del titolo nazionale e della Libertadores, provando a conquistare un torneo continentale mai raggiunto con le squadre italiane. Per ora, vista un'Europa League ancora possibile.

  • GLI INFORTUNI DI DYBALA

    Con i se e i ma non si vive, ma parlando di Dybala non si può non ricordare quanti infortuni abbia dovuto sopportare e quanto questi ne abbiano limitato l'ascesa.

    Solamente dal 2023/2024 Dybala è rimasto fuori per più di 30 partite, alle quali si aggiungeranno quelle dei prossimi 45 giorni. 

    Nel corso della sua carriera italiana l'argentino ha dovuto dare forfait per i più svariati problemi, senza mai riuscire a completare un'annata scavalcando o aggirandoli.

