Dove vedere Sinners, I peccatori, in streaming e in tv: il film degli Oscar anche al cinema

A differenza di cinefili e amanti della settima arte, il grande pubblico ha scoperto Sinners dopo le 16 candidature agli Oscar e lo farà ulteriormente dopo i successi nella notte tra il 15 e il 16 marzo.

Per recuperare Sinners, o I peccatori che dir si voglia, le opzioni sono diverse: la pellicola è inclusa ad esempio nell'abbonamento Pass Cinema, Entertainment e Premium di NOW.

Per chi non possiede NOW o Sky, che propone Sinners nella propria piattaforma, I peccatori è disponibile anche su Prime Video, ma non con l'abbonamento base: per vedere il film clou degli Oscar 2026 occorre acquistarlo a 7.99 euro.

Sinners è presente, a pagamento, anche su Chili (6.99 euro), Rakuten e Apple TV (9.99), Google Play e Timvision (11.99)