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Sinners filmGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Sinners, I peccatori, in streaming e in tv: il film degli Oscar anche al cinema

Film con più candidature nella storia degli Oscar, Sinners (I peccatori) è ora il titolo cinematografico del momento in virtù della cerimonia di marzo.

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  • SINNERS È AL CINEMA?

    Presente in diversi cinema nei giorni precedenti agli Oscar, ma anche in quelli successivi, Sinners avrà probabilmente una nuova e più ampia distribuzione al cinema dopo la serata di Los Angeles.

    Film con più candidature nella storia della cerimonia, ben 16, I peccatori (titolo italiano della pellicola diretta da Ryan Coogler) è uscito al cinema nell'aprile 2025 con un ottimo riscontro di critica e di box office.

    Sinners (che in Italia è traducibile letteralmente con I peccatori, titolo con cui è uscito la scorsa primavera) è da diverse settimane disponibile in abbonamento, a noleggio o a pagamento in diversi servizi setreaming italiani.

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  • DOVE GUARDARE SINNERS DOPO GLI OSCAR 2026

    A differenza di cinefili e amanti della settima arte, il grande pubblico ha scoperto Sinners dopo le 16 candidature agli Oscar e lo farà ulteriormente dopo i successi nella notte tra il 15 e il 16 marzo.

    Per recuperare Sinners, o I peccatori che dir si voglia, le opzioni sono diverse: la pellicola è inclusa ad esempio nell'abbonamento Pass Cinema, Entertainment e Premium di NOW.

    Per chi non possiede NOW o Sky, che propone Sinners nella propria piattaforma, I peccatori è disponibile anche su Prime Video, ma non con l'abbonamento base: per vedere il film clou degli Oscar 2026 occorre acquistarlo a 7.99 euro.

    Sinners è presente, a pagamento, anche su Chili (6.99 euro), Rakuten e Apple TV (9.99), Google Play e Timvision (11.99)

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  • LE CANDIDATURE E LE VITTORIE DI SINNERS AGLI OSCAR

    Sinners è candidato a 16 statuette nella notte degli Oscar e si prevede che ne possa portare a casa tra i 5 e gli 8.

    I peccatori, in particolare, è stato candidato a:

    • Miglior film 
    • Miglior regista, Ryan Coogler 
    • Miglior attore protagonista, Michael B. Jordan
    • Miglior attore non protagonista, Delroy Lindo
    • Miglior attrice non protagonista, Wunmi Mosaku
    • Miglior sceneggiatura originale, Ryan Coogler
    • Miglior fotografia, Autumn Durald Arkapaw
    • Miglior scenografia, Hannah Beachler e Monique Champagne 
    • Migliori costumi, Ruth E. Carter 
    • Migliori trucco e acconciatura, Ken Diaz, Mike Fontaine e Shunika Terry
    • Migliori effetti speciali, Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter e Donnie Dean
    • Miglior montaggio, Michael P. Shawver 
    • Miglior sonoro, Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor e Steve Boeddeker
    • Miglior colonna sonora originale, Ludwig Göransson
    • Miglior canzone originale, (I Lied to You) Raphael Saadiq e Ludwig Göransson 
    • Miglior casting, Francine Maisler

  • DI COSA PARLA SINNERS (I PECCATORI)

    Sinner, thriller/horror, è ambientato nel Delta del Mississippi degli anni '30 dello scorso secolo.

    La trama segue due fratelli gemelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) che tornano a casa dopo aver lavorato per Al Capone a Chicago.

    Smoke e Stack, i due fratelli gangster, decidono di aprire un juke joint (locale blues per afroamericani): durante la prima serata si scontreranno, insieme al proprio cugino, ad amici e vecchie fiamme con l'elemento sovrannaturale, il razzismo e la violenza.

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