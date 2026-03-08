Getty Images Sport
Dove vedere Sinner oggi in tv a Indian Wells: stanotte la sfida contro Shapovalov, due canali per la diretta
SINNER-SHAPOVALOV IN CHIARO?
In campo a Indian Wells intorno alle 22:30 di questa sera, domenica 8 marzo 2026, Sinner sfida Shapovalov in una sfida non disponibile in chiaro e gratis.
Per seguire la gara dei sedicesimi di finale live bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione del servizio streaming Sky Go, o NOW.
I CANALI PER GUARDARE SINNER-SHAPOVALOV
Indian Wells e le gare di Sinner, compresa quella odierna contro Shapovalov, tennista canadese, sono disponibili in diretta su due canali, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Per seguire il match di Sinner, dunque, basta scegliere i numeri 201 o 203, disponbili su Sky, Sky Go e NOW.
CHI È SHAPOVALOV
Canadese, Denis Shapovalov è un tennista classe 1999 attualmente al numero 39 del Ranking ATP, con il suo massimo risultato, il decimo posto, raggiunto nel 2020.
In carriera Shapovalov ha raggiunto al massimo i quarti di finale nei tornei del Grande Slam, quando nello specifico si è spinto fino a tale fase nel 2020 (US Open) e 2022 (Australian Open).
Il più grande risultato a livello di trofei è stato il successo nella Coppa Davis, conquistata in maglia Canada insieme ai compagni battendo l'Australia in finale, tra l'altro dopo aver superato l'Italia in semifinale.
