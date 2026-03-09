Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Fonseca in palio i quarti di Indian Wells

Sinner-Fonseca è trasmesso sul canale numero 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis.

Sinner e Sinnerzinho, come è soprannominato per lo stile simile al collega italiano, si affrontano per la prima volta. Tre anni fa, a Torino, Joao Fonseca fece da sparring partner al tennista altoetesino.

Nel 2025 Fonseca ha vinto i primi tornei ATP, partecipando a tutti i tornei del Grande Slam (secondo turno nell'Australian Open e agli US Open, terzo a Wimbledon e al Roland Garros).