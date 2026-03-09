Getty Images
Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Fonseca in palio i quarti di Indian Wells
SINNER-FONSECA STASERA IN CHIARO?
Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Fonseca questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.
Sinner ha superato il canadese Shapovalov nei sedicesimi di finale, ora il 19enne brasiliano Joao Fonseca per conquistare i quarti. Quest'ultimo ha superato Collignon, Khachanov e Paul nei precedenti incontri.
Il match è previsto poco dopo le 2:00 di notte.
I CANALI PER VEDERE SINNER
Sinner-Fonseca è trasmesso sul canale numero 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis.
Sinner e Sinnerzinho, come è soprannominato per lo stile simile al collega italiano, si affrontano per la prima volta. Tre anni fa, a Torino, Joao Fonseca fece da sparring partner al tennista altoetesino.
Nel 2025 Fonseca ha vinto i primi tornei ATP, partecipando a tutti i tornei del Grande Slam (secondo turno nell'Australian Open e agli US Open, terzo a Wimbledon e al Roland Garros).
IL TABELLONE DI INDIAN WELLS
Il vincitore del match tra Sinner e Joao Fonseca affronterà nei quarti uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e lo statunitense Learner Tien.
Ancora una volta, anche a Indian Wells, il match tra Carlos Alcaraz e Sinner sarà possibile solamente in finale. Questa particolarità è dovuta al primo e al secondo posto nel Ranking ATP, che vede i due dalle parti opposte del tabellone.
