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Jannik SinnerGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere Sinner-Machac oggi in tv e streaming: orario e canali del match di Monte Carlo

EXTRA

Torna in campo Jannik Sinner, che sfida il ceco Tomas Machac a caccia dei quarti del Rolex Monte Carlo Masters: quando gioca il tennista italiano e dove vedere l'incontro in tv e streaming.

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Torna in campo Jannik Sinner: nuova giornata e nuovo incontro per il campione italiano, che al Rolex Monte Carlo Masters sfida il ceco Tomas Machac, numero 53 del Ranking ATP.

Sinner è reduce dalla tranquilla vittoria nel turno precedente contro il francese Humbert, battuto 6-3 6-0 in due set; Machac ha invece superato due turni, eliminando in sequenza prima Altmeier e poi Cerundolo.

Quando sarà, dunque, il momento di Sinner? Quando scenderà in campo il tennista altoatesino? L'orario dell'incontro con Machac a Monte Carlo e i canali tv e streaming.

  • ORARIO SINNER-MACHAC

    Come spesso accade, non c'è un orario preciso per l'incontro tra Sinner e Machac. L'italiano dovrebbe comunque scendere in campo attorno all'ora di pranzo, al termine del primo incontro di giornata che vedrà opposti Bergs e Zverev (via alle 11).

    L'orario d'inizio di Sinner-Machac, indicativamente, dovrebbe insomma essere attorno alle 13.00.

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  • DOVE VEDERE SINNER-MACHAC IN TV

    L'incontro tra Sinner e Machac sarà visibile in diretta tv, ma soltanto tramite abbonamento: a metterlo a disposizione dei propri clienti sarà Sky, tramite diversi canali.

    In particolare la sfida sarà trasmessa su tre canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

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  • DOVE VEDERE SINNER-MACHAC IN STREAMING

    Diverse sono le opzioni anche per quanto riguarda la diretta streaming di Sinner-Machac: il match di Monte Carlo sarà visibile in questo caso su NOW e su Tennis TV, entrambi tramite abbonamento, oltre a SkyGo, app riservata ai clienti Sky.