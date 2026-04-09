Dove vedere Sinner-Machac oggi in tv e streaming: orario e canali del match di Monte Carlo

Torna in campo Jannik Sinner: nuova giornata e nuovo incontro per il campione italiano, che al Rolex Monte Carlo Masters sfida il ceco Tomas Machac, numero 53 del Ranking ATP.

Sinner è reduce dalla tranquilla vittoria nel turno precedente contro il francese Humbert, battuto 6-3 6-0 in due set; Machac ha invece superato due turni, eliminando in sequenza prima Altmeier e poi Cerundolo.

Quando sarà, dunque, il momento di Sinner? Quando scenderà in campo il tennista altoatesino? L'orario dell'incontro con Machac a Monte Carlo e i canali tv e streaming.