Europei Under 21, l'Italia di Nunziata sfida i pari età della Germania: come vedere la partita in diretta alle 21, gratis e in chiaro.

Il disastroso Europeo Under 21 del 2023 è alle spalle? Forse. Superati i gironi, l'Italia prova ora ad acquistare ulteriore fiducia affrontando la Germania, storica rivale del calcio: in palio, questa sera alle ore 21:00, le semifinali del torneo giovanile. Arbitrata da una squadra lituana, con Lukjančukas come direttore di gara, Germania-Italia si gioca all'Europeo Under tre anni dopo l'ultimo confronto del 21 novembre 2022, quando ad Ancona la squadra tedesca si impose 4-2 in amichevole. Come ogni partita dell'Italia, anche quella contro la Germania è visibile in diretta tv e streaming gratis e in chiaro: chiunque, con un cellulare, una televisione, un computer o un tablet può guardare il match dell'Europeo Under 21, da cui uscirà la sfidante di Danimarca-Francia, nella stessa parte del tabellone. L'articolo prosegue qui sotto