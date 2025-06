Dove vedere Germania U21-Francia U21 oggi in tv: stasera la grande classica vale la finale dell'Europeo

Semifinale di Euro U21, la Germania affronta la Francia: dopo aver eliminato l'Italia, i tedeschi giocano questa sera contro i pari età transalpini.

Eliminata l'Italia, anche dovrà rimandare ancora una volta il successo all'Europeo Under 21 che manca oramai dal 2004, la Germania gioca questa sera una delle due semifinali del torneo. Alle 21:00, subito dopo l'altro match tra i Campioni in carica dell'Inghilterra e l'Olanda, la squadra tedesca sfida la Francia per guadagnare un posto nella finalissima.

Al pari della Germania, che ha sconfitto l'Italia 3-2 durante i tempi supplementari, la Francia ha superato i pari età della Danimarca con lo stesso risultato, maturato però in quelli regolamentari. Il match di questa sera sarà anche una sfida tra il capocannoniere del torneo, Nick Woltemade della Germania, e Djaoui Cissé, a -2 dalla vetta marcatori con tre goal segnati fin qui.

Germania-Francia, come la fase calda dell'Europeo, è visibile in tv questa sera: in chiaro che gratis, anche in diretta streaming.