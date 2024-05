Dove vedere gli Europei Under 17 in tv e streaming: la trasmissione in chiaro sulla Rai e le partite dell'Italia

Tutto pronto per la ventunesima edizione degli Europei Under 17, a cui parteciperà anche l'Italia: dove vederli in tv e streaming.

Tutti a caccia della Germania. Un anno dopo il trionfo tedesco in Ungheria, tornano gli Europei Under 17 a cui parteciperà anche l'Italia di Massimiliano Favo, inserita in un gruppo comprendente pure Polonia, Slovacchia e Svezia.

Quest'anno si gioca a Cipro e si tratta della ventunesima edizione del torneo, il cui albo d'oro è comandato dalla Spagna con 9 titoli. L'Italia ha vinto la competizione una sola volta, nel 1987.

Lo start degli Europei Under 17 2024 è in programma lunedì 20 maggio. La finale per il primo e secondo posto, invece, si giocherà alla Limassol Arena di Limassol mercoledì 5 giugno.

Ma dove si potranno vedere gli Europei Under 17 in tv e streaming? La competizione sarà trasmessa in chiaro sulla Rai? Di seguito tutte le informazioni utili.