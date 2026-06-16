Dove si gioca la finale dei Mondiali 2026

48 nazionali, 104 partite in 39 giorni, 16 città e 3 Paesi. Numeri che segnano una svolta clamorosa nel calcio mondiale. Per la prima volta la Coppa del Mondo si giocherà a 48 squadre, aumentando lo spettacolo e le emozioni. L'11 giugno si aprirà il sipario sulla Coppa del Mondo 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, gli altri Paesi ospitanti sono gli Stati Uniti e il Canada, e tra le partecipanti, per la terza volta consecutiva, non ci sarà l'Italia.



