48 nazionali, 104 partite in 39 giorni, 16 città e 3 Paesi. Numeri che segnano una svolta clamorosa nel calcio mondiale. Per la prima volta la Coppa del Mondo si giocherà a 48 squadre, aumentando lo spettacolo e le emozioni. L'11 giugno si aprirà il sipario sulla Coppa del Mondo 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, gli altri Paesi ospitanti sono gli Stati Uniti e il Canada, e tra le partecipanti, per la terza volta consecutiva, non ci sarà l'Italia.
Dove si gioca la finale dei Mondiali 2026
LO STADIO DELLA FINALE
Un Mondiale che gli Azzurri guarderanno da casa fino alla finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium a East Rutherford, nello stato del New Jersey, Stati Uniti. L'impianto è lo stesso che nel 2014 ha ospitato il SuperBowl e dove l'estate scorsa il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club battendo in finale il Psg di Luis Enrique. Inaugurato nel 2010, la prima partita di calcio giocata in quello stadio è stato un Messico-Ecuador che ha registrato quasi il tutto esaurito. L'impianto è stato teatro anche di alcuni concerti, tra i quali quelli degli U2 nel 2011.
IL NUOVO FORMATO
La fase a gironi del Mondiale è composta da 12 gruppi da 4 squadre ognuno, di queste le prime due si qualificano al turno successivo, e per la prima volta nella storia la fase a eliminazione diretta prevede un turno in più con l'inserimento dei sedicesimi di finale. Chi arriverà fino alla fine - ma anche chi uscirà in semifinale - giocherà un totale di otto partite (chi verrà eliminato a un passo dalla finale scenderà in campo per il terzo o quarto posto).
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