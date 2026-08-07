Dove acquistare la nuova terza maglia della Juventus 2026/27 online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del third kit

Pensata per offrire prestazioni di alto livello, la nuova Third integra la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, studiata per migliorare traspirazione e comfort durante il gioco.

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli dorati e grafiche coordinate, in una divisa che unisce richiami alle origini della Juventus, stile contemporaneo e innovazione.