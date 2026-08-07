Una maglia che celebra l’origine del nome Juventus, lasciandosi ispirare dalla gioventù, dall'ambizione e dallo spirito audace di una mentalità innovativa. Le grafiche con motivo a fiamme tono su tono e pregiati dettagli dorati creano un look deciso e d’impatto che reinterpreta l’identità del Club.
Dove acquistare la nuova terza maglia della Juventus 2026/27 online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del third kit
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ISPIRATA ALLE ORIGINI DEL CLUB
adidas e Juventus hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Il kit prende ispirazione dal significato del nome latino "iuventus", ovvero "gioventù", celebrando lo spirito giovane, l'ambizione e la mentalità innovativa che accompagnano il Club fin dalla sua fondazione nel 1897.
La divisa si distingue per una base nera arricchita da un pattern tono su tono con motivo a fiamme, ispirato all'estetica Y2K, mentre i dettagli dorati del logo adidas con lo stemma e le tre strisce sulle spalle donano eleganza e carattere al design.
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TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE
Pensata per offrire prestazioni di alto livello, la nuova Third integra la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, studiata per migliorare traspirazione e comfort durante il gioco.
Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli dorati e grafiche coordinate, in una divisa che unisce richiami alle origini della Juventus, stile contemporaneo e innovazione.
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA JUVENTUS
Il nuovo Third Kit della Juventus è acquistabile a partire dal 7 agosto presso gli Store ufficiali della Juventus, i negozi adidas selezionati e online sul sito adidas.it/Juventus
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