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Juventus 3rd kit 2026/27Adidas
Simone Giromini

Dove acquistare la nuova terza maglia della Juventus 2026/27 online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del third kit

Juventus

La Juventus ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2026/2027, un omaggio allo spirito della gioventù.

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Una maglia che celebra l’origine del nome Juventus, lasciandosi ispirare dalla gioventù, dall'ambizione e dallo spirito audace di una mentalità innovativa. Le grafiche con motivo a fiamme tono su tono e pregiati dettagli dorati creano un look deciso e d’impatto che reinterpreta l’identità del Club.

  • Juventus 3rd kit 2026/27Adidas

    ISPIRATA ALLE ORIGINI DEL CLUB

    adidas e Juventus hanno presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Il kit prende ispirazione dal significato del nome latino "iuventus", ovvero "gioventù", celebrando lo spirito giovane, l'ambizione e la mentalità innovativa che accompagnano il Club fin dalla sua fondazione nel 1897.

    La divisa si distingue per una base nera arricchita da un pattern tono su tono con motivo a fiamme, ispirato all'estetica Y2K, mentre i dettagli dorati del logo adidas con lo stemma e le tre strisce sulle spalle donano eleganza e carattere al design.

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  • Juventus 3rd kit 2026/27Adidas

    TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE

    Pensata per offrire prestazioni di alto livello, la nuova Third integra la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, studiata per migliorare traspirazione e comfort durante il gioco.

    Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli dorati e grafiche coordinate, in una divisa che unisce richiami alle origini della Juventus, stile contemporaneo e innovazione.

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  • Juventus 3rd kit 2026/27Adidas

    DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA JUVENTUS

    Il nuovo Third Kit della Juventus è acquistabile a partire dal 7 agosto presso gli Store ufficiali della Juventus, i negozi adidas selezionati e online sul sito adidas.it/Juventus


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