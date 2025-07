Dovbyk tra campo e mercato, Ferguson convince e la Roma "sogna" Hojlund: sondaggio del Besiktas per l'ex Girona

La situazione di Dovbyk è da monitorare, l'arrivo di Ferguson può togliergli la titolarità e per la Roma non è incedibile.

Nuovo allenatore e chissà, magari anche nuove gerarchie; in casa Roma queste settimane di preparazione saranno molto utili a Gian Piero Gasperini per valutare in maniera approfondita la rosa a disposizione.

Nonostante un mercato ancora in evoluzione, i giallorossi hanno accolto Evan Ferguson; un innesto che si intreccia direttamente con Artem Dovbyk visto che con l'irlandese è aumentata la concorrenza in attacco.

Dovbyk in questo momento non ha certezze e la sua stagione parte in salita per i problemi fisici che lo hanno fermato. C'è l'interesse del Besiktas per l'ex Girona. Tra campo e mercato, ecco gli scenari per Dovbyk.