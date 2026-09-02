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Vardy CremoneseGetty Images
Stefano Silvestri

Dov'è finito Jamie Vardy dopo la Cremonese: nuova squadra da svincolato o ritiro, cosa farà l'inglese

Calciomercato
Serie A
Cremonese
J. Vardy

Il centravanti è ancora senza squadra dopo l'annata in Serie A conclusa con la retrocessione: il suo possibile futuro e quali squadre lo vogliono.

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Ma dov'è finito Jamie Vardy? Nessuna nuova squadra, nemmeno qualche rumour di mercato, hanno caratterizzato la sua estate dopo l'addio alla Cremonese.

Il centravanti inglese è reduce da una stagione iniziata bene ma conclusa malissimo, con la retrocessione in Serie B dei grigiorossi. E non è ancora tornato in pista.

Quale sarà dunque il futuro di Vardy? Quali squadre lo vogliono e dove potrà andare a giocare il trentanovenne ex giocatore del Leicester.


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  • L'ADDIO ALLA SERIE A

    La certezza è che Vardy non metterà più piede in Serie A. Lui stesso a giugno ha raccontato al proprio podcast, "Jamie Vardy's Having A Party", di come l'anno nel nostro paese e nel nostro campionato sia stato particolarmente difficoltoso.

    Nel mirino un aspetto in particolare: la differenza di cultura tra il calcio italiano e quello inglese, nel quale Vardy aveva sempre militato prima del 2025.

    "Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco".

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  • APPROCCI DA INGHILTERRA E BRASILE

    Secondo talkSport, il Wrexham avrebbe effettuato un sondaggio nei confronti di Vardy. Non è una novità: il club gallese, che milita nella Championship inglese ed è di proprietà di Rob McElhenney e Ryan Reynolds, era già stato accostato a lui prima dell'arrivo alla Cremonese.

    Sempre dall'Inghilterra si registrano le voci su altri due club, stavolta locali: lo Sheffield Wednesday (Vardy è originario proprio di Sheffield e ci ha già giocato nelle giovanili) e il West Ham.

    Una menzione a parte merita il rumour esotico che vorrebbe Vardy nel mirino del San Paolo: un trasferimento in Brasile sembra escluso per ragioni familiari e per le recenti parole dello stesso calciatore.

    "Se devo essere onesto, trasferirsi all’estero con una famiglia è davvero, davvero difficile. Com'è stato tornare? Molto bello, a dire il vero", diceva sempre al proprio podcast qualche mese fa.

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  • LO SCENARIO DEL RITIRO

    Vardy, in ogni caso, sta prendendo tempo. Può farlo, essendo svincolato: chi è senza squadra non ha l'obbligo di trovarne necessariamente una entro la conclusione del mercato estivo, come chi è sotto contratto.

    L'ex attaccante della Cremonese valuterà le opzioni migliori, sia dal punto di vista calcistico che familiare. Ma un aspetto sembra scontato: se tornerà a giocare, sarà nel mondo inglese.

    Quel "se" è legato a uno scenario che non può non essere preso in considerazione: quello del ritiro. Un'ipotesi non banale, considerando come Vardy abbia quasi 40 anni (li compirà a gennaio).

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  • "ALLENARE? NO"

    Vardy, semmai, sa già ciò che non farà di certo: allenare. Lui stesso ha spiegato in una recente intervista al Guardian come quella non sia la sua strada. Neppure se lo chiamasse il "suo" Leicester.

    "Allenatore, no - ha detto - Stai al campo di allenamento ancora più a lungo dei giocatori. Non posso. Non ho mai pensato così in là. Sono molto del tipo: 'viviamoci la giornata, andiamo a dormire e vediamo cosa ci riserva il domani', e sono sempre stato così, il che so che dà fastidio a qualcuno".


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