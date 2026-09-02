Dov'è finito Jamie Vardy dopo la Cremonese: nuova squadra da svincolato o ritiro, cosa farà l'inglese

Ma dov'è finito Jamie Vardy? Nessuna nuova squadra, nemmeno qualche rumour di mercato, hanno caratterizzato la sua estate dopo l'addio alla Cremonese.
Il centravanti inglese è reduce da una stagione iniziata bene ma conclusa malissimo, con la retrocessione in Serie B dei grigiorossi. E non è ancora tornato in pista.
Quale sarà dunque il futuro di Vardy? Quali squadre lo vogliono e dove potrà andare a giocare il trentanovenne ex giocatore del Leicester.
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