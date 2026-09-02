Dov'è finito Jamie Vardy dopo la Cremonese: nuova squadra da svincolato o ritiro, cosa farà l'inglese

La certezza è che Vardy non metterà più piede in Serie A. Lui stesso a giugno ha raccontato al proprio podcast, "Jamie Vardy's Having A Party", di come l'anno nel nostro paese e nel nostro campionato sia stato particolarmente difficoltoso.

Nel mirino un aspetto in particolare: la differenza di cultura tra il calcio italiano e quello inglese, nel quale Vardy aveva sempre militato prima del 2025.

"Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco".